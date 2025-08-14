FOTO Srpski specijalac mlati ženu tijekom prosvjeda, MUP: To je izvučeno iz konteksta!

U Beogradu je tijekom prosvjeda objavljena fotografija na kojoj se vidi pripadnik srpske Žandarmerije kako udara ženu, što je izazvalo burne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije (MUP) tvrdi da je snimka izvučena iz konteksta te zloupotrijebljena s ciljem prikazivanja policije kao nasilne.

Prema priopćenju MUP-a, fotografija je nastala u srijedu oko 23 sata u Ulici kralja Milana, u smjeru prema Slaviji, za vrijeme potiskivanja okupljenih. Navode da su pripadnici Žandarmerije tada bili napadnuti, a prema tvrdnjama policije, na njih su bacani betonske kocke, kamenje, staklene boce i drugi predmeti.

Kako ističe MUP, žena prikazana na fotografiji u tom je trenutku navodno udarala policajce metalnom šipkom, zbog čega su uporabili sredstva prisile kako bi odbili napad.

Iz MUP-a poručuju kako "neće tolerirati nasilje nad policajcima ni pokušaje lažnog prikazivanja njihova rada" te najavljuju da nastavljaju s intenzivnim radom na identifikaciji svih osoba koje su ugrožavale javni red, mir i sigurnost građana.