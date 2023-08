FOTO Stotine ljudi u Jablanici na prosvjedu podrške Enisi Klepo. Pretučena jer je tražila plaću

Enisu Klepo brutalno je pretukao 1. kolovoza šef hotela Jablanica, Amir Džafić. Sve se dogodilo nakon što je Enisa htjela isplatu plaće koju joj je hotel dugovao.

- Kolegice i ja nismo mogle trpjeti pritisak i ponižavanje vlasnika. Njegovoj supruzi smo najavile da odlazimo, ali od rujna. Nismo više mogle izdržati - ispričala je za Radio Sarajevo.

Ona je nakon sukoba s vlasnikom zadobila dva prijeloma, na lijevom oku i na jagodičnoj kosti.

- Rekao je da me neće platiti pa me udario šakom. Vukao me za kosu, vrijeđao me, nisam se mogla braniti - ispričala je.

Zbog nemilog događaja, tisuće ljudi iz svih dijelova BiH stigle su Jablanicu na prosvjed podrške Enisi.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

'Nasilnici moraju snositi posljedice', 'Nasilnicima je mjesto u zatvoru', “Enisa, Jablanica je uz tebe', 'Nema opravdanja za nasilje nad ženama' su samo neki od mnogih plakata koje nose prisutni.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Oporavak će trajati 10-15 dana. Izbjegla sam operativni zahvat jer kada sam hospitalizirana mislili su da to bez operacije i plastičara neće moći proći, ali imam čvrste kosti lica te nije došlo do velikih i dubokih prijeloma. To su mali prijeloi koje će zarasti sami od sebe. Imam terapiju, koristim kapi, mast - rekla je Klepo za N1 uoči prosvjeda.

Nakon performansa posvećenog ženama žrtvama nasilja, prosvjednici su prošetali Jablanicom i zaustavili se kod hotela Jablanici u kojem je Enisa radila.

Građani su uzvikivali “Amire u zatvor”, aludirajući na vlasnika, piše N1.