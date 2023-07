U Banjoj Luci prosvjedi zbog planova vlasti da kriminalizira klevetu: 'Zaštitimo svoj interes'

Veća skupina novinara i aktivista, ali i oporbenih političara prosvjedovala je u utorak u Banjoj Luci zbog pokušaja vlasti u Republici Srpskoj da uvedu kriminalizaciju klevete te je pozvala zastupnike u entitetskom parlamentu da odbace takve zakonske prijedloge.

Nekoliko stotina prosvjednika došlo je na središnji banjolučki gradski trg uoči sjednice Narodne skupštine RS, na čijem su dnevnom redu izmjene entitetskog kaznenog zakona kojima se, po prijedlogu vlade pod kontrolom Milorada Dodika, uvodi mogućnost sudskog postupka zbog klevete uz novčane kazne.

Prosvjednici su nosili transparente s natpisima "Stop kriminalizaciji klevete", a potporu su im dali čelnici oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević i Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović.

Predsjednik Kluba novinara Banje Luke Siniša Vukelić podsjetio je kako je još prije dva desetljeća RS dekriminalizirala klevetu, a vlast danas pokušava sve to poništiti kako bi štitila samu sebe.

"Vlast želi kriminalizirati klevetu. Okrenuli su leđa svima i poručili da žele štititi samo svoj interes jer se boje istine i činjenica", kazao je Vukelić najavivši kako će novinarska zajednica pozorno motriti ponašanje zastupnika i prozvati svakog od njih koji odluči dići ruku za zakon kojim se pokušava ugušiti svaka kritika vlasti.

Vlada RS prvotno je planirala da kaznenim djelom uz klevetu postane i uvreda, no suočeni sa silovitim kritikama to su na kraju izbacili iz prijedloga zakona. Smanjili su i iznose kazni predviđenih za klevetu no novinarska zajednica upozorava kako to nije riješilo bit problema jer je ostala mogućnost kaznenog progona zbog bilo čega što novinari napišu, a vlasti se ne dopada.

"Možete se zbog toga pet godina povlačiti po sudovima, mogu vam uzeti putovnicu, morat ćete prodati nešto da platite kaznu", pojasnio je Vukelić upozoravajući da, ako vlast danas ograniči slobodu mišljenja, pitanje je samo koje će sljedeće pravo uskratiti građanima.

Uvođenje kriminalizacije klevete inicirao je osobno Dodik s obrazloženjem kako je cilj zaštita interesa RS odnosno njene vlasti protiv koje se, kako tvrdi, vodi "specijalni rat" u kojemu sudjeluju i novinari.

"Republika Srpska je shvatila da je došlo vrijeme da se stane u kraj ovim oružjima specijalnog rata protiv nje", ustvrdio je Dodik