LET IZ DUBAIJA

FOTO Suze, osmijeh i ogromno olakšanje: Hrvati se konačno vratili kući s Bliskog istoka

Hrvatski državljani su napokon sretno i mirno sletjeli u Zagreb. Put je bio dobro organiziran. Sve je bilo u redu. Nisam se bojala, mi smo prošli Domovinski rat. Bila je malo stresnija situacija. Baš ne preferiram Dubai, bila sam u tranzitu, ali se pokazalo da je to uređena sigurna zemlja, rekla je gospođa nakon što je napokon stala na sveto hrvatsko tlo
Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletli su u zracnu luku u Zagrebu
Sretni smo. Zadovoljni smo s organizacijom. Od prvog dana sve savršeno | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
