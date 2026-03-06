FOTO Suze, osmijeh i ogromno olakšanje: Hrvati se konačno vratili kući s Bliskog istoka

Hrvatski državljani su napokon sretno i mirno sletjeli u Zagreb. Put je bio dobro organiziran. Sve je bilo u redu. Nisam se bojala, mi smo prošli Domovinski rat. Bila je malo stresnija situacija. Baš ne preferiram Dubai, bila sam u tranzitu, ali se pokazalo da je to uređena sigurna zemlja, rekla je gospođa nakon što je napokon stala na sveto hrvatsko tlo
Sretni smo. Zadovoljni smo s organizacijom. Od prvog dana sve savršeno
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Tu smo i nitko sretniji od nas. Da, bili smo s dvoje male djece. Subota i nedjelja su bili najgori
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Morali smo sletjeti po gorivo. Sada smo svi sretni jer idemo kući. Bilo je neizvjesno prije leta
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
