FOTO Svečano obilježen Dan Oružanih snaga RH. Milanović tvrdi: 'Svijet je na rubu kaosa'

Hrvatska je danas jedina država u EU koja je prošla rat, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život, rekao je u četvrtak predsjednik Republike na svečanoj akademiji povodom Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja HV-a.

- Nitko drugi, od nas skoro trideset u EU, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje svojstva koja su jedinstvena. E, pa po tome jesmo jedinstveni - rekao je predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH u svom govoru na svečanoj akademiji.

Istaknuo je kako je Hrvatska prije 35 godina, kada je postrojila svoju gardu, već tada bila država, iako nije bila međunarodno priznata, ali su joj nedostajale vojska i diplomacija da bi bila potpuna. "Hrvatska je vrlo brzo imala vojsku. Ta vojska je djelovala u nemogućim uvjetima, ali iza nje je stajalo organizirano društvo s jasnim ciljevima i odlučnim političkim vodstvom koje je znalo što treba činiti", istaknuo je.

Ocijenio je i kako je "današnji svijet na rubu kaosa" te da moramo neke stvari osvijestiti i poduzeti.

Rekao je kako ideja zajedničke obrane o kojoj se priča u europskoj zajednici "potpuno neostvariva", ali da je suradnja EU članica po pitanju obrambene industrije i razvoju obrambeno-napadačkih sustava nužna jer je "previše dugo živjela u svijetu iluzija, samohrabrenja, da će to za nju činiti netko drugi".

Na svečanoj akademiji u Domu HV „Zvonimir“ istaknuta je potreba daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske, uz poruke o povećanju ulaganja u obrambeni sustav i domaću vojnu industriju.

Plenković: Domovinski rat temelj suvremene, slobodne i demokratske Hrvatske

Premijer Andrej Plenković u govoru je poručio da je Domovinski rat temelj suvremene, slobodne i demokratske Hrvatske. Naveo je kako su zadnjih 10 godina osnažena izdvajanja za obranu i HV te podsjetio na cilj da Hrvatska do 2035. godine za obranu izdvaja 3,5 posto BDP-a, dodavši kako uz to već izdvaja preko 1,5 posto za investicije koje se nazivaju s obranom povezane aktivnosti.

Pritom je naveo da Vlada radi na senzibiliziranju mladih generacija za vojni poziv, naglasivši kako je prva povratna informacija polaznika temeljnog vojnog osposobljavanja "više nego dobra" jer su mnogi iskazali interes da ostanu u vojsci.

- Ulaganja koja su se provela u proteklim godinama samo su dio dugoročnog procesa koji jača sposobnosti kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a vjerujem u budućnosti i Hrvatske ratne mornarice, koja čeka svoj trenutak da se osuvremeni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima - naglasio je Plenković.

- Svjedoci smo da u ovom desetljeću vidimo da međunarodno pravo vrijedi jako malo - ocijenio je.

Plenković je rekao i kako moramo nastaviti jačati suradnju s ukrajinskom vojskom koja je pokazala hrabrost i brzinu prilagodbe na moderne načine ratovanja, a naglasak je stavio i na važnost osnaživanja rastuće hrvatske vojne industrije.

- Skoro trećina tih ulaganja ide na modernizaciju sposobnosti Hrvatske vojske, ulaganja koja jačaju sposobnosti i kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a vjerujem u budućnosti i Hrvatske ratne mornarice - rekao je Plenković.

- Vidimo da je cijeli obrambeni klaster narastao, da imamo sjajne nove kompanije, stručnjake, inovativne i kreativne ljude koji su se svojim ugovorima i partnerstvima pozicionirali diljem svijeta - rekao je.

Anušić: Bili smo svjesni da se priprema nešto loše

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je da je obilježavanje 35. obljetnice Hrvatske vojske prilika za prisjećanje na razdoblje stvaranja hrvatske države i njezinih oružanih snaga. Podsjetio je na postrojavanje na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. "Prije 35 godina brojni su zapovjednici i mladi vojnici, policajci i pripadnici narodne zaštite na stadionu u Kranjčevićevoj preuzeli barjak iz ruku predsjednika dr. Franje Tuđmana, prisežući na vjernost domovini, spremni da za nju daju sve, pa i vlastiti život", rekao je.

Dodao je da su pripadnici tadašnje Hrvatske vojske bili na ispravnoj strani povijesti te sudjelovali u obrani zemlje od agresije.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da 35. obljetnica Hrvatske vojske podsjeća na razdoblje Domovinskog rata i ljude koji su u najtežim okolnostima stali u obranu države.

Podsjetio je da su prve postrojbe činili dragovoljci spremni braniti slobodu i neovisnost Hrvatske pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. "Postrojavanjem u Kranjčevićevoj bili smo svjesni da se priprema nešto loše, da će biti rata, da nećemo Hrvatsku uspjeti dobiti mirom, nego ćemo se morati za nju boriti", poručio je.

Govoreći o ratnim počecima, istaknuo je da je Hrvatska bila suočena s embargom na oružje te da se u prvim fazama obrane oslanjala na improvizaciju, lovačko naoružanje, pomoć dijaspore i diplomatske aktivnosti. "Bili smo praktički ostavljeni sami. Prvo smo se okupljali na stražama oko sela, braneći se lovačkim naoružanjem i polako se naoružavali posredovanjem naše dijaspore i diplomacije", rekao je.

Ocijenio je da su Oružane snage RH danas moderna vojska koja prolazi intenzivan proces modernizacije, dodavši da bi do 2030. trebale biti potpuno modernizirane i popunjene, uključujući profesionalni sastav i pričuvu.