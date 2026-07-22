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VRIJEDNOST OKO 250 MIL. EURA

FOTO Talijani zaplijenili gotovo 800 kg kokaina u bananama, pogledajte s čijom zastavom...

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Talijani zaplijenili gotovo 800 kg kokaina u bananama, pogledajte s čijom zastavom...
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Foto: Guardia di Finanza
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Ukupna težina droge s ambalažom iznosila je više od 770 kilograma. Preliminarno testiranje provedeno tijekom pregleda tereta pokazalo je da je riječ o iznimno čistom kokainu

Talijanske vlasti zaplijenile su više od 770 kilograma iznimno čistog kokaina skrivenog među desecima paleta banana u luci Vado Ligure na sjeverozapadu zemlje, objavila je u utorak talijanska financijska policija Guardia di Finanza. Droga je bila podijeljena u 650 paketa te vješto skrivena u rashladnom kontejneru koji je stigao iz jedne od glavnih ekvadorskih luka. Ukupna težina droge s ambalažom iznosila je više od 770 kilograma. Preliminarno testiranje provedeno tijekom pregleda tereta pokazalo je da je riječ o iznimno čistom kokainu.

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Na nekim paketima kokaina bila je istaknuta srpska zastava. Zasad nije poznato zašto su krijumčari koristili taj simbol niti upućuje li on na podrijetlo droge ili osobe povezane s pošiljkom.

Foto: Guardia di Finanza

U akciji su sudjelovali pripadnici Pokrajinskog zapovjedništva financijske policije iz Savone, njihove kolege iz Jedinice ekonomsko-financijske policije u Genovi te službenici Odjela za suzbijanje prijevara carinskog ureda ADM Liguria 3 iz Savone. Pošiljka je pronađena nedugo nakon prethodne zapljene droge iste vrste u toj luci.

Vrijednost droge oko 250 milijuna eura

Talijanske vlasti navele su da je riječ o jednoj od najvećih operacija protiv krijumčarenja droge provedenih u luci Vado Ligure posljednjih godina. Da je kokain završio na ulici, kriminalnim organizacijama mogao je donijeti oko 250 milijuna eura, odnosno gotovo 290 milijuna dolara.

Foto: Guardia di Finanza

Zapljena je rezultat opsežne analize i kontrole trgovačkih ruta koje povezuju Južnu Ameriku s lukom Vado Ligure. Ta luka postaje sve važnije čvorište za ulazak robe u Europu, zbog čega je privlačna i međunarodnim krijumčarima koji je pokušavaju iskoristiti za nezakonite poslove.

- Operacija je dio kontinuiranih i ciljanih aktivnosti u borbi protiv međunarodne trgovine narkoticima, uključujući napore usmjerene na zaštitu najranjivijih skupina stanovništva, koje su često izložene štetnim posljedicama ove vrste kriminalnih aktivnosti – priopćila je Guardia di Finanza.

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