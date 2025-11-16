Obavijesti

News

Komentari 0
SMRSKAN PREDNJI DIO

FOTO Teška nesreća u Donjoj Bistri: Vozač (19) i suvozač (18) ozlijeđeni. Auto se zabio u stup

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Teška nesreća u Donjoj Bistri: Vozač (19) i suvozač (18) ozlijeđeni. Auto se zabio u stup
5
Foto: DVD Bistra

Nekoliko minuta nakon što je policija zaprimila dojavu, u 3.56 sati na intervenciju su pozvani i vatrogasci iz DVD-a Bistra

Dvoje mladih, 19-godišnji vozač i 18-godišnji putnik sinoć su ozlijeđeni u prometnoj nesreći u Donjoj Bistri. Kako doznajemo od zagrebačke policije, pomoć im je pružena prvo na mjestu događaja, a potom su prevezeni u KBC Sveti Duh.

Foto: DVD Bistra

- Vozač nije prilagodio brzinu kretanja vozila uslijed čega je izgubio nadzor, prešao na suprotnu traku te je došlo do zanošenja na dvorišnu ogradu, a potom i na drugu ogradu. Nastavio se kretati, pa udario u stup gdje se i zaustavio. Obojica su lakše ozlijeđeni - rekli su nam iz zagrebačke policije koji su dojavu zaprimili u 3.40 sati.

ZVALI SU GA 'DUGOPOLJAC' U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić
U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

Nekoliko minuta nakon što je policija zaprimila dojavu, u 3.56 sati na intervenciju su pozvani i vatrogasci iz DVD-a Bistra.

Foto: DVD Bistra

- Na mjesto intervencije izlazi navalno vozilo sa 7 vatrogasaca dok nam se naknadno pridružuje još 1 vatrogasac. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je osobni automobil sletio s ceste i udario u betonsku ogradu te da je vozač vozila ozlijeđen. Pristupamo osiguranju vozila, gašenju vozila preko navalnog vitla te do dolaska HMP-i brinemo o vozaču. Intervencija završena u 05:25 sati - izvjestili su u Facebook objavi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!
CIJELA ZEMLJA POD ALARMOM

Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!

Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025