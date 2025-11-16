FOTO Teška nesreća u Donjoj Bistri: Vozač (19) i suvozač (18) ozlijeđeni. Auto se zabio u stup

Dvoje mladih, 19-godišnji vozač i 18-godišnji putnik sinoć su ozlijeđeni u prometnoj nesreći u Donjoj Bistri. Kako doznajemo od zagrebačke policije, pomoć im je pružena prvo na mjestu događaja, a potom su prevezeni u KBC Sveti Duh.

Foto: DVD Bistra

- Vozač nije prilagodio brzinu kretanja vozila uslijed čega je izgubio nadzor, prešao na suprotnu traku te je došlo do zanošenja na dvorišnu ogradu, a potom i na drugu ogradu. Nastavio se kretati, pa udario u stup gdje se i zaustavio. Obojica su lakše ozlijeđeni - rekli su nam iz zagrebačke policije koji su dojavu zaprimili u 3.40 sati.

Nekoliko minuta nakon što je policija zaprimila dojavu, u 3.56 sati na intervenciju su pozvani i vatrogasci iz DVD-a Bistra.

Foto: DVD Bistra

- Na mjesto intervencije izlazi navalno vozilo sa 7 vatrogasaca dok nam se naknadno pridružuje još 1 vatrogasac. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je osobni automobil sletio s ceste i udario u betonsku ogradu te da je vozač vozila ozlijeđen. Pristupamo osiguranju vozila, gašenju vozila preko navalnog vitla te do dolaska HMP-i brinemo o vozaču. Intervencija završena u 05:25 sati - izvjestili su u Facebook objavi.