U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak u Solinskoj ulici u Splitu smrtno je stradao Željko Perišić, dugogodišnji prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, javnosti poznat pod nadimkom Dugopoljac, javlja Slobodna Dalmacija.

Perišić je među vozačima u Splitu i okolici imao gotovo legendaran status. Godinama je patrolirao na motociklu, prepoznatljiv po svojoj upornosti i strogom pridržavanju pravila. Kolege ga opisuju kao iznimno savjesnog policajca koji je svoj posao shvaćao ozbiljno i profesionalno.

Podsjetimo, nesreća se dogodila oko 14.25 sati, kada je motocikl sletio izvan kolnika u Solinskoj ulici. Policija je odmah osigurala mjesto događaja te započela očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Godinama su ga vozači iz cijele Splitsko-dalmatinske županije prepoznavali već izdaleka – dovoljno je bilo ugledati žuti motocikl i znalo se tko dolazi. Željko Perišić, motociklistički veteran splitske prometne policije, bio je sinonim za strogoću, ali i za dosljednost kojoj je cilj bio samo jedno: što manje stradalih na cestama.

U službi je proveo više od 30 godina, a čak 28 ih je odradio na motociklu. Zbog predanosti poslu i svakodnevnom angažmanu, 2019. godine primio je posebno priznanje povodom Dana policije, zajedno s kolegama Stjepanom Ćubelićem i Blažem Prcelom. Nagradu mu je uručio tadašnji gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Tada je Perišić otvoreno govorio o tome da ga dio vozača proziva “najgorim policajcem”, uvjeren da im strogim postupanjima ne želi ništa dobro. No on je uvijek tvrdio suprotno – da se iza svakog njegova upozorenja i kazne skrivala briga da se ljudi živi vrate kući.

– Prošao sam kroz previše prometnih nesreća da bih mirno gledao kako se netko igra sa životom. Ljudi bi trebali vidjeti posljedice, možda bi tada shvatili zašto je važno poštivati pravila. Nije važno voziti dvije minute brže, bitno je doći doma – govorio je tada Perišić, koji je od malih nogu bio zaljubljen u motocikle.

Perišić je jednom prilikom i bio meta teškog prekršaja. Naime, u srpnju prošle godine na dnu Tolstojeve ulice pokušao je zaustaviti motociklista koji je dolazio u suprotnom smjeru. Vozač se oglušio na naredbu, zabio se u Perišića, vukao ga nekoliko metara, izbacio motocikl i potom pobjegao sa suputnicom. Perišić je tada teško stradao, s prijelomom desne potkoljenice.

Od legendarnog prometnog policajca opraštaju se kolege i vozači koji su ga dobro znali.