Obavijesti

News

Komentari 2
ZVALI SU GA 'DUGOPOLJAC'

U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

Piše Tina Jokić, Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 1 min
U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić
Foto: MUP

Prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, široko poznat među vozačima, poginuo je nakon slijetanja motocikla u Solinskoj ulici

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak u Solinskoj ulici u Splitu smrtno je stradao Željko Perišić, dugogodišnji prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, javnosti poznat pod nadimkom Dugopoljac, javlja Slobodna Dalmacija

Perišić je među vozačima u Splitu i okolici imao gotovo legendaran status. Godinama je patrolirao na motociklu, prepoznatljiv po svojoj upornosti i strogom pridržavanju pravila. Kolege ga opisuju kao iznimno savjesnog policajca koji je svoj posao shvaćao ozbiljno i profesionalno.

TRAGEDIJA NA CESTI U Splitu je poginuo motorist
U Splitu je poginuo motorist

Podsjetimo, nesreća se dogodila oko 14.25 sati, kada je motocikl sletio izvan kolnika u Solinskoj ulici. Policija je odmah osigurala mjesto događaja te započela očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Godinama su ga vozači iz cijele Splitsko-dalmatinske županije prepoznavali već izdaleka – dovoljno je bilo ugledati žuti motocikl i znalo se tko dolazi. Željko Perišić, motociklistički veteran splitske prometne policije, bio je sinonim za strogoću, ali i za dosljednost kojoj je cilj bio samo jedno: što manje stradalih na cestama.

DEVETORKA NA SLOBODI Ukinuli pritvor nasilnicima koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu! Rastjerali su okupljene
Ukinuli pritvor nasilnicima koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu! Rastjerali su okupljene

U službi je proveo više od 30 godina, a čak 28 ih je odradio na motociklu. Zbog predanosti poslu i svakodnevnom angažmanu, 2019. godine primio je posebno priznanje povodom Dana policije, zajedno s kolegama Stjepanom Ćubelićem i Blažem Prcelom. Nagradu mu je uručio tadašnji gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Tada je Perišić otvoreno govorio o tome da ga dio vozača proziva “najgorim policajcem”, uvjeren da im strogim postupanjima ne želi ništa dobro. No on je uvijek tvrdio suprotno – da se iza svakog njegova upozorenja i kazne skrivala briga da se ljudi živi vrate kući.

UDARIO ŽENU PA POBJEGAO Žena koju je u Splitu autom udario dvostruki ubojica ima teške ozljede i brojne prijelome
Žena koju je u Splitu autom udario dvostruki ubojica ima teške ozljede i brojne prijelome

– Prošao sam kroz previše prometnih nesreća da bih mirno gledao kako se netko igra sa životom. Ljudi bi trebali vidjeti posljedice, možda bi tada shvatili zašto je važno poštivati pravila. Nije važno voziti dvije minute brže, bitno je doći doma – govorio je tada Perišić, koji je od malih nogu bio zaljubljen u motocikle.

KAOS U CENTRU ZAGREBA Maskirani huligani napali su učenike iz Splita: 'Kad su čuli otkud su, napalo ih je 30-ak'
Maskirani huligani napali su učenike iz Splita: 'Kad su čuli otkud su, napalo ih je 30-ak'

Perišić je jednom prilikom i bio meta teškog prekršaja. Naime, u srpnju prošle godine na dnu Tolstojeve ulice pokušao je zaustaviti motociklista koji je dolazio u suprotnom smjeru. Vozač se oglušio na naredbu, zabio se u Perišića, vukao ga nekoliko metara, izbacio motocikl i potom pobjegao sa suputnicom. Perišić je tada teško stradao, s prijelomom desne potkoljenice.

Od legendarnog prometnog policajca opraštaju se kolege i vozači koji su ga dobro znali. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge
DETALJI AKCIJE USKOKA

Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge

Mozak kriminalne skupine bio je H. T. (47) iz Belišća. Otprije je poznat policiji jer su kod njega ranije pronašli pravi arsenal oružja. Kokain su nabavljali u Sloveniji, prepakiravali i rasprodavali po Hrvatskoj
Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba
HOROR U PONOĆ

Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba

Najmanje jedanaest višekatnica u gradu pogođeno je tijekom noćnog napada, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko. Spasitelji su evakuirali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025