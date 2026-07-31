Francuska se suočava s neviđenim sezonom požara. Spaljeno područje je već premašilo rekordnu površinu uništenu tijekom cijele 2022.
FOTO Tisuće ljudi vraćaju se svojim kućama na jugozapadu Francuske dok požar slabi
Tisuće ljudi evakuiranih na jugozapadu Francusku zbog velikog požara postupno se vraćaju kućama u petak nakon što su vlasti kazale da je požar koji gori duže od tjedan dana doveden pod kontrolu. Francuske vlasti su okončale evakuaciju u 12 okruga zapadno i jugozapadno od Bordeauxa te se 144.000 ljudi od preko 220.000 smije vratiti kući, kazala prefektica departmana Gironde Sophie Brocas u priopćenju u petak.
"Situacija je stabilna, požar je obuzdan", kazala je.
"Prekonoćni vremenski uvjeti bili su povoljni: pad temperatura i visoka razina vlažnosti (zraka)", dodala je.
Autocesta A63 koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovo je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferret, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi kroz spaljena područja.
Požar u departmanu Landes zapadno od Bordeauxa je uništio 42.000 hektara borove šume nakon intenzivne suše. Požar je spalio i nekoliko stotina kuća.
Oko 308 ljudi je ove godine pritvoreno zbog sumnje na palež, hotimičan ili ne, u cijeloj zemlji, kazao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez u petak ujutro.
Francuska se suočava s neviđenim sezonom požara. Spaljeno područje je već premašilo rekordnu površinu uništenu tijekom cijele 2022.
Druga područja koja su spaljena tijekom proteklih nekoliko tjedana uključuju Brignoles u jugoistočnoj Provansi, gdje su stanovnici, uključujući holivudskog glumca Georgea Clooneyja i njegovu britansku suprugu Amal i njihovu djecu, evakuirani.
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