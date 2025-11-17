Obavijesti

PRODAVALI 'SPEED'

FOTO Trojica mladića iz Našica 'dilali' amfetamin! Našli im 5 grama, dobili kaznene prijave

Piše Antonela Šaponja,
FOTO Trojica mladića iz Našica 'dilali' amfetamin! Našli im 5 grama, dobili kaznene prijave
Foto: PU osječko-baranjska

Istraživanjem je također utvrđeno da su 23-godišnjak i 30-godišnjak prodavali amfetamin drugim osobama

Trojica muškaraca iz okolice Našica kazneno su prijavljeni za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Kako je izvijestila PU osječko-baranjska, kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeni su 30-godišnjak i 23-godišnjak.

Pretragama njihovih domova i osobnih stvari, provedenima uz nalog Županijskog suda u Osijeku, policija je pronašla i oduzela 5 grama amfetamina. Utvrđeno je i da su dvojica osumnjičenih, 23-godišnjak i 30-godišnjak, drogu prodavali drugim osobama.

Protiv sve trojice podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

