FOTO Tvrtko Leović (39) nestao je u Zagrebu: 'Nakon izlaska iz taksija, gubi mu se svaki trag!'

Policija intenzivno traga za Tvrtkom Leovićem (39), koji je nestao 14. travnja 2026. godine u Zagrebu. Prema dostupnim podacima na stranici Nestali.hr, Leović se udaljio s adrese u Velikogoričkoj ulici, nakon čega mu se gubi svaki trag. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Riječ je o muškarcu jače tjelesne građe, visokom oko 180 centimetara. Ima smeđu kosu i smeđe oči, ovalno lice te srednje izražen nos i uši.

Njegov prijatelj (identitet poznat redakciji) otkrio je da je Tvrtko posljednji put viđen 14. travnja između 13 i 14 sati u blizini Trgovačkog centra Meridijan na Gračanskoj cesti, gdje je izašao iz taksija, nakon čega mu se gubi svaki trag. Od tada nije dostupan na mobitel i nije uspostavljen nikakav kontakt. Dodao je da su u potragu uključene nadležne službe, uključujući i HGSS, no unatoč intenzivnoj potrazi nestali Tvrtko još uvijek nije pronađen.

U trenutku nestanka bio je odjeven u donji dio trenirke bež boje, navodi se na stranici Nestalih.

Tvrtko Leović rođen je 1987. godine, hrvatski je državljanin, s prebivalištem u Slavonskom Brodu i boravištem u Zagrebu.

Policija poziva građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi ili su je vidjeli nakon 14. travnja, odmah obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Svaka informacija može biti ključna u pronalasku nestalog muškarca.