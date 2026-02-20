Obavijesti

NEVRIJEME

FOTO U Mariboru proglasili izvanredno stanje!

Piše Ivan Jukić,
Foto: BOBO

U jednom je trenutku bez struje ostalo čak 40 tisuća korisnika. Težak i mokar snijeg rušio je stabla i lomio nadzemne vodove...

Ekstremni vremenski uvjeti i obilni, mokri snijeg potpuno su paralizirali dijelove Štajerske. Na širem području Maribora proglašeno je izvanredno stanje, a situacija je kritična zbog masovnih prekida opskrbe električnom energijom, prenosi 24ur.

U jednom je trenutku bez struje ostalo čak 40 tisuća korisnika. Težak i mokar snijeg rušio je stabla i lomio nadzemne vodove, a ispalo je čak 110 dalekovoda srednjeg napona.

– Ovo je doista nezamisliv broj. Situacija je usporediva s katastrofalnim ledolomom iz 2014. godine. Aktivirali smo sve ekipe, ali ne možemo jamčiti da će kvarovi biti otklonjeni još danas – poručila je predsjednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar.

Nestanci struje izazvali su lančane probleme. Poremećena je opskrba pitkom vodom, a otežan je i rad sustava grijanja. Građanima se preporučuje da prije ponovne uporabe vode isperu instalacije i puste vodu da teče dok se ne razbistri.

OBJAVILI ŠTEVILKE Slovenska vlada: Netočno je da je Hrvatska bogatija od nas
Slovenska vlada: Netočno je da je Hrvatska bogatija od nas

Problemi su zahvatili i javni prijevoz. Zbog zimskih uvjeta i poteškoća s punjenjem električnih autobusa dolazi do kašnjenja i otkazivanja linija. Dodatni kaos stvaraju raskrižja bez semafora, jer su i oni ostali bez napajanja.

Policija je od jutra zabilježila više prometnih nesreća s materijalnom štetom. Vozači se suočavaju s opasnim preprekama na cestama – srušenim stablima, otrgnutim kabelima i stupovima.

U Celju je bez električne energije ostalo više od 6000 korisnika, a situacija se brzo mijenja jer snijeg i dalje pada. U nižim predjelima palo je do deset centimetara snijega, dok je na višim nadmorskim visinama izmjereno i više od 20 centimetara.

Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvarova. Građani se pozivaju na oprez i upozoravaju da se ne približavaju oštećenoj infrastrukturi te da električne vodove tretiraju kao da su pod naponom.

O RUSKOJ NAFTI

EKSKLUZIVNO

ULTIMATUM ZA ODLAZAK

OSTALO

