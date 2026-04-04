Obavijesti

News

Komentari 2
I ONI ZAVRJEĐUJU JANJETINU

FOTO Udruga 'Smiješak za sve' zagrebačkim beskućnicima podijelila 250 porcija janjetine

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
6
Udruga "Smiješak za sve" i njezini volonteri na Veliku subotu, u okviru uskrsne akcije "I oni zavrjeđuju janjetinu", na Glavnom kolodvoru podijelili su beskućnicima i potrebitima 250 porcija janjetine s mladim lukom i domaćim kruhom. 

Ispunjeni nadom, vjerom i zajedništvom, volonteri "Smiješka za sve", poznatiji kao tete i stričeki pričalice u bolnicama, janjetinu su kupili svojim dobrovoljnim prilozima, a zatim su je zapakirali i od srca podijelili. 

Ova uskrsna dobrotvorna akcija održava se već treću godinu, a kao i uvijek podržao ju je poznati zagrebački ugostitelj Marin Medak, inače vlasnik Rougemarin Bistroa. Udruga je preko svoje Facebook stranica zahvalila Medaku i njegovim vjernim djelatnicima te svima poželjela sretan Uskrs, ispunjen mirom i blagoslovom.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026