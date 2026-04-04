FOTO Udruga 'Smiješak za sve' zagrebačkim beskućnicima podijelila 250 porcija janjetine

Udruga "Smiješak za sve" i njezini volonteri na Veliku subotu, u okviru uskrsne akcije "I oni zavrjeđuju janjetinu", na Glavnom kolodvoru podijelili su beskućnicima i potrebitima 250 porcija janjetine s mladim lukom i domaćim kruhom.

Ispunjeni nadom, vjerom i zajedništvom, volonteri "Smiješka za sve", poznatiji kao tete i stričeki pričalice u bolnicama, janjetinu su kupili svojim dobrovoljnim prilozima, a zatim su je zapakirali i od srca podijelili.

Ova uskrsna dobrotvorna akcija održava se već treću godinu, a kao i uvijek podržao ju je poznati zagrebački ugostitelj Marin Medak, inače vlasnik Rougemarin Bistroa. Udruga je preko svoje Facebook stranica zahvalila Medaku i njegovim vjernim djelatnicima te svima poželjela sretan Uskrs, ispunjen mirom i blagoslovom.

