ŠVERC KROZ GRANICU
FOTO Ugurao duhan gdje je stao u autu. Imotski carinici našli ga i u kotaču, zaplijenili su 40 kila
Carinici su spriječili pokušaj nezakonitog unosa sitno rezanog duhana na Graničnom prijelazu Vinjani Donji kod Imotskog u srijedu, piše Carinska uprava.
Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, obavili su kontrolu auta kojeg je vozio državljanin BiH. Pronašli su 39.95 kg sitno rezanog duhana, skrivenog na više mjesta u tvorničkim šupljinama auta kako bi izbjegao carinski nadzor.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača bit će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.
Pronađeni duhan su mu oduzeli.
