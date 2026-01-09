Obavijesti

ŠVERC KROZ GRANICU

FOTO Ugurao duhan gdje je stao u autu. Imotski carinici našli ga i u kotaču, zaplijenili su 40 kila

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ugurao duhan gdje je stao u autu. Imotski carinici našli ga i u kotaču, zaplijenili su 40 kila
Foto: Carinska uprava

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača bit će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu

Carinici su spriječili pokušaj nezakonitog unosa sitno rezanog duhana na Graničnom prijelazu Vinjani Donji kod Imotskog u srijedu, piše Carinska uprava.

Foto: Carinska uprava

Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, obavili su kontrolu auta kojeg je vozio državljanin BiH. Pronašli su 39.95 kg sitno rezanog duhana, skrivenog na više mjesta u tvorničkim šupljinama auta kako bi izbjegao carinski nadzor.

Foto: Carinska uprava
Foto: Carinska uprava

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača bit će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.

Pronađeni duhan su mu oduzeli.

