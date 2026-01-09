U Rijeci uhićena Ukrajinka (40)! Prevarom došla do 240 tisuća €. Na meti joj bili stariji ljudi...

Policija je uhitila, kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku državljanku Ukrajine (40), osumnjičenu da je počinila i sudjelovala u 23 prijevare, uzimajući od starijih građana novac i zlatni nakit za lažne operacije i liječenja članova obitelji te ih tako oštetila za 240 tisuća eura.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske su izvijestili da je provedeno kriminalističko istraživanje radi sumnje da je 40-godišnjakinja počinila 16 te sudjelovala u počinjenju još 7 kaznenih djela prijevara na štetu građana, uglavnom starije životne dobi.

Osumnjičena je pronađena je 7. siječnja na Žabici u Rijeci te je uhićena. Kod nje je nađen dio novca, kojeg je istog dana preuzela od dvoje građana, nakon što su dovedeni u zabludu pozivom lažnog liječnika.

Utvrđena je osnovana sumnja da je od kolovoza prošle do 7. siječnja ove godine, u dogovoru s drugim osobama počinila 16 kaznenih djela prijevare na štetu hrvatskih državljana rođenih između 1935. i 1960. godine.

Najviše oštećenih je iz Rijeke te Kraljevice, Viškova, Matulja i Čavli, a riječ je građanima koji su zaprimili hitne telefonske pozive od za sada nepoznate osobe, koja se predstavljala kao liječnik.

U telefonskom pozivu, ta ih je osoba obavijestila o stradavanju njihovih bližnjih, ponajprije kćeri i sinova, kojima su potrebne hitne operacije, skupa medicinska pomagala ili liječenje, radi čega je potrebno da što žurnije prikupe novac ili zlatni nakit.

Nakon toga, do domova oštećenih građana dolazila je osumnjičena 40-godišnjakinja i od njih preuzimala novac i nakit, čime su oštećeni za više od 240.000 eura, dok se pojedinačna šteta kreće od 1500 pa do više od 60.000 eura.

Uz to, 40-godišnja Ukrajinka se sumnjiči da je od sredine rujna do početka prosinca lani, na nekoliko lokacija u Rijeci, od 38-godišnjeg državljanina Ukrajine, također pronađenog na riječkom području, preuzela nekoliko desetaka tisuća eura u novcu i nakitu.

To je učinila iako je znala da novac i nakit potječu od kaznenih djela počinjenih na štetu građana na području drugih policijskih uprava, pet s područja istarske te po jedno sa zadarske i ličko-senjske.

Prema prethodnom dogovoru, preuzeti novac i nakit trebala je proslijediti za sada nepoznatom lažnom liječniku, a dio je zadržala za sebe, za odrađeni posao pa je kazneno prijavljena kao supočiniteljica u sedam kaznenih djela prijevare.