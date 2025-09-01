Obavijesti

TISUĆE NA ULICAMA

FOTO Umjesto u školi, učenici u Srbiji na ulici: Prošlo je 10 mjeseci od tragedije u N. Sadu

Foto: M.M.

Tada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba. Optužnica protiv odgovornih za nesreću još uvijek nije podignuta, a velika većina onih koji su uhićeni pušteni su da se brane sa slobode

Učenici srednjih škola iz više gradova u Srbiji su danas, na dan kada službeno počinje nova školska godina, uz podršku roditelja, nastavnika i studenata u blokadi izašli na ulice kako bi obilježili 10 mjeseci od tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. 

Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu
Foto: M.M.

Podsjetimo, tada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba, dok je jedna osoba teško ozlijeđena. Optužnica protiv odgovornih za nesreću još nije podignuta, a velika većina onih koji su uhićeni pušteni su da se brane sa slobode. 

SKEPTIČNI PREMIJER Plenković o širenju EU: 'Teško da će to toga doći. Srbija je na rubu građanskog rata...'
Mjesecima u Srbiji traju prosvjedi, a od studenog prošle godine, prema službenim podacima održano je oko 23.000 prosvjeda, na kojima se traži kazna za odgovorne. Pročitana su imena stradalih u padu nadstrešnice. Srednjoškolci, njih 16 s bijelim ružama, zajedno drže transparent "Srednjoškolci pamte".

Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu
Foto: M.M.

U padu nadstrešnice poginuli su: Sara Firić (2018.) iz Kovilja, Valentina Firić (2014.) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971.) iz Kovilja, Milica Adamović (2008.) iz Kaća, Nemanja Komar (2007.) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004.) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003.) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997.) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989.) iz Kaća, Goranka Raca (1966.) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955.) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948.) iz Kaća, Đuro Švonja (1947.) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979.) iz Sjeverne Makedonije, Anja Radonjić (2000.) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006.) iz Zmajeva.

ŽALIO SE NA ČLANAK Aleksandar Vučić reagirao na članak The Guardiana, završio je u rubrici pisma čitatelja
Beograd: Komemorativna šetnja povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu
Foto: M.M.

Dio prosvjednika je u jednom trenutku skrenuo u Ulicu kneza Miloša te prošao pored Ćacilenda koji osigurava policija. U Ćacilendu koji je preko puta čuje se glazba. Kod ograde se nalazi interventna jedinica, a dublje u Pionirskom parku je policijska brigada. Kolona srednjoškolaca, studenata i građana mirno je prošla pored Pionirskog parka. 

