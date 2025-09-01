FOTO Umjesto u školi, učenici u Srbiji na ulici: Prošlo je 10 mjeseci od tragedije u N. Sadu

Učenici srednjih škola iz više gradova u Srbiji su danas, na dan kada službeno počinje nova školska godina, uz podršku roditelja, nastavnika i studenata u blokadi izašli na ulice kako bi obilježili 10 mjeseci od tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

Foto: M.M.

Podsjetimo, tada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba, dok je jedna osoba teško ozlijeđena. Optužnica protiv odgovornih za nesreću još nije podignuta, a velika većina onih koji su uhićeni pušteni su da se brane sa slobode.

Mjesecima u Srbiji traju prosvjedi, a od studenog prošle godine, prema službenim podacima održano je oko 23.000 prosvjeda, na kojima se traži kazna za odgovorne. Pročitana su imena stradalih u padu nadstrešnice. Srednjoškolci, njih 16 s bijelim ružama, zajedno drže transparent "Srednjoškolci pamte".

Foto: M.M.

U padu nadstrešnice poginuli su: Sara Firić (2018.) iz Kovilja, Valentina Firić (2014.) iz Kovilja, Đorđe Firić (1971.) iz Kovilja, Milica Adamović (2008.) iz Kaća, Nemanja Komar (2007.) iz Stepanovićeva, Anđela Ruman (2004.) iz Stare Pazove, Miloš Milosavljević (2003.) iz Knićanina, Stefan Hrka (1997.) iz Beograda, Sanja Ćirić Arbutina (1989.) iz Kaća, Goranka Raca (1966.) iz Novog Sada, Vukašin Raković (1955.) iz Bukovca, Mileva Karanović (1948.) iz Kaća, Đuro Švonja (1947.) iz Stepanovićeva, Vasko Sazdovski (1979.) iz Sjeverne Makedonije, Anja Radonjić (2000.) iz Paraćina i Vukašin Crnčević (2006.) iz Zmajeva.

Foto: M.M.

Dio prosvjednika je u jednom trenutku skrenuo u Ulicu kneza Miloša te prošao pored Ćacilenda koji osigurava policija. U Ćacilendu koji je preko puta čuje se glazba. Kod ograde se nalazi interventna jedinica, a dublje u Pionirskom parku je policijska brigada. Kolona srednjoškolaca, studenata i građana mirno je prošla pored Pionirskog parka.