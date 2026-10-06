FOTO Ursula Von der Leyen stigla u Split, Andrej Plenković otkrio o čemu su razgovarali

Split je zbog summita MED9 na dva dana postao jedno od središta europske politike. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom devet mediteranskih članica Europske unije, a domaćin summita je premijer Andrej Plenković. Uz čelnike Hrvatske, Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske, u Split su stigli i brojni visoki europski i međunarodni dužnosnici. Među njima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, knez Monaka Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.

Plenković se prije početka summita sastao s von der Leyen. Kako je objavio na X-u, u fokusu razgovora bile su cijene energenata i sigurnost opskrbe zbog destabilizacije prilika na Bliskom istoku.

Drago mi je u Splitu u okviru #MED9Summit2026 sastati se s predsjednicom @EU_Commission @vonderleyen i raspraviti o temama nadolazećeg sastanka Europskog vijeća #EUCO. U fokusu su nam aktivnosti usmjerene na priuštivost cijena energenata i sigurnost opskrbe uslijed destabilizacije prilika na Bliskom istoku. Istaknuo sam mjere @VladaRH za ograničavanje cijena goriva, struje i plina s ciljem zaštite građana i gospodarstva. Razgovarali smo i o pregovorima za novi Višegodišnji financijski okvir 2028.–2034., kao i o uspješnoj provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Hrvatska je realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje #NPOO🇭🇷🇪🇺, a prošli tjedan podnijeli smo zahtjeve za isplatu posljednjih rata u okviru cijelog programa vrijednog 10 milijardi €. U kontekstu upravo održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini istaknuo sam važnost toga da hrvatski narod ponovno ima svoju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH. Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 6, 2026

Premijer je istaknuo i mjere hrvatske Vlade za ograničavanje cijena goriva, struje i plina, kojima se, kako je naveo, nastoji zaštititi građane i gospodarstvo.

Razgovarali su i o pregovorima za novi Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine te provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Plenković je objavio da je Hrvatska realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje NPOO-a te da je prošli tjedan podnijela zahtjeve za isplatu posljednjih rata u okviru programa vrijednog 10 milijardi eura.

Split: Ursula van der Layen odlazi iz hotela Radison Blu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dotaknuli su se i situacije u Bosni i Hercegovini. Plenković je, u kontekstu održanih općih izbora u BiH, istaknuo važnost toga da hrvatski narod ponovno ima svoju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH.

Premijer je poručio i kako očekuje što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi potrebnih za ubrzanje europskog puta BiH te provedbu izborne reforme koja bi, kako je naveo, trajno osigurala jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda.

U Splitu razgovaraju o sigurnosti, migracijama i energiji

Glavni program summita održava se u srijedu u hotelu Radisson Blu. Nakon bilateralnih sastanaka predviđen je doček šefova država i vlada te zajednička fotografija.

Split: Ursula van der Layen odlazi iz hotela Radison Blu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prva radna sjednica nosi naziv „Otporni Mediteran u srcu snažnije Europe“, a među glavnim temama bit će sigurnost i migracije, energetika, zaštita okoliša i upravljanje vodama, demografski izazovi te odnosi Europske unije s južnim susjedstvom.

Hrvatsko predsjedanje MED9 skupinom usmjereno je na tri glavna prioriteta – sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran.

Zbog dolaska brojnih državnika i visokih dužnosnika u Splitu su na snazi i pojačane sigurnosne mjere.