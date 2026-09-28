FOTO Usamljena 330-ica stigla je iz Velike Gorice u Zagreb

Od jutros je većina vozača ZET-a u štrajku, no pojedini vozači tramvaja i autobusa odlučili su raditi. To u ovom trenutku uključuje jedan tramvaj na liniji 17 i jedan tramvaj na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330. Uspinjača također vozi redovno. Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća, priopćili su jutros iz Grada Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO: 17-ica vozi gradom

Pokretanje videa... VIDEO Linija 17 vozi Zagrebom | Video: Luka Safundžić/24sata

- Štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Jedan je tramvaj izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ne branimo nikome pravo na rad, tako da je ona izašla - tramvaj linije broj 17 - rekao je predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić u ponedjeljak ujutro. u razgovoru za Hrvatski radio. Tada još 330-ica i 11 nisu krenuli.

Zagreb: Štrajk ZET-a na Glavnom kolodvoru | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Potvrdio je kako su sve ostale službe koje prate promet i dalje u funkciji.

- Mi smo predložili da naše interventne ekipe rade, u slučaju da pukne žica gornjeg voda, da ne bi netko nastradao. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Nismo se dogovorili o nužnim poslovima, nije naša krivica, čekamo arbitražu - poručio je.

U Zagrebparkingu raspoloživa scan-a-car vozila vrše kontrolu naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. U normalnom radu su i sve javne garaže. Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, kažu iz Grada.

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