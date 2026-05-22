FOTO Uznemireni čitatelj: 'Skoro je izazvao sudar. Psovao me'. Načelnik: 'To je mali psihopat...'

Vozio se ispred mene, a onda naglo zakočio i htio skrenuti lijevo, preko pune linije na obilaznici. Napao me kada sam mu počeo trubiti. Umalo me autom udario, ispričao nam je čitatelj koji je sudjelovao u prometnom inceidentu na obilaznici DC2 u petak prijepodne. Dodao nam je kako je za volanom drugog auta bio načelnik općine Sračinec, Božidar Novoselec.

- Bio je u traci za ubrzavanje kad je naglo polukružno skrenuo te za dlaku izbjegao sudar s mojim vozilom kao i vozilom iz drugog smjera. Nakon što sam mu trubio, gospodin Novoselec je spustio prozor i prema meni dovikivao, ne bi li se na kraju počeo prepirati te me isto tako počeo i vrijeđati. Krenuo je izlaziti iz auta prema meni. Pretpostavljam da me htio napasti. Počeo me psovati te je sjeo ponovno u auto i krenuo dalje. Žalosno je da takvi ljudi koji obnašaju takve funkcije bi trebali biti primjer svojim mještankama i mještanima, a ne svojim ponašanjem dokazivati koliko su primitivni i misliti da su primili Boga za bradu - ispričao nam je čitatelj.

Nazvali smo načelnika Novoselca te ga upitali o incidentu na obilaznici. On nam je potvrdio kako je skrenuo ulijevo na obilaznici te da mu je drugi vozač trubio.

- Taj mali je neki psihopat. Trubio je i trubio i trubio. Ja sam već 40 godina šofer, znam prepoznati nervozne šofere. Takve treba maknuti s ceste. Pitao sam ga da zašto maše. Zašto je nervozan. Vidio je da skrećem lijevo. Ne vidim u čemu je problem - rekao nam je načelnik.

Na naše pitanje je li psovao poklopio nam je slušalicu.

O svemu smo upitali varaždinsku policiju te ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.