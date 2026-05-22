Obavijesti

News

Komentari 4
INCIDENT U SRAČINCU

FOTO Uznemireni čitatelj: 'Skoro je izazvao sudar. Psovao me'. Načelnik: 'To je mali psihopat...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Uznemireni čitatelj: 'Skoro je izazvao sudar. Psovao me'. Načelnik: 'To je mali psihopat...'
1
Foto: Čitatelj 24sata

Načelnik Božidar Novoselec, na obilaznici DC2 naglo je zakočio i skrenuo ulijevo, tvrdi čitatelj i dodaje da se krenuo svađati i psovati. Javio nam se i načelnik koji kaže da se radi o nervoznom šoferu i ne vidi gdje je problem

Vozio se ispred mene, a onda naglo zakočio i htio skrenuti lijevo, preko pune linije na obilaznici. Napao me kada sam mu počeo trubiti. Umalo me autom udario, ispričao nam je čitatelj koji je sudjelovao u prometnom inceidentu na obilaznici DC2 u petak prijepodne. Dodao nam je kako je za volanom drugog auta bio načelnik općine Sračinec, Božidar Novoselec. 

NEVJEROJATNO Baja vozio u Zagrebu po stazi za pješake! Pogledajte kakvu je smiješnu kaznu dobio za to!
Baja vozio u Zagrebu po stazi za pješake! Pogledajte kakvu je smiješnu kaznu dobio za to!

- Bio je u traci za ubrzavanje kad je naglo polukružno skrenuo te za dlaku izbjegao sudar s mojim vozilom kao i vozilom iz drugog smjera. Nakon što sam mu trubio, gospodin Novoselec je spustio prozor i prema meni dovikivao, ne bi li se na kraju počeo prepirati te me isto tako počeo i vrijeđati. Krenuo je izlaziti iz auta prema meni. Pretpostavljam da me htio napasti. Počeo me psovati te je sjeo ponovno u auto i krenuo dalje. Žalosno je da takvi ljudi koji obnašaju takve funkcije bi trebali biti primjer svojim mještankama i mještanima, a ne svojim ponašanjem dokazivati koliko su primitivni i misliti da su primili Boga za bradu - ispričao nam je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Nazvali smo načelnika Novoselca te ga upitali o incidentu na obilaznici. On nam je potvrdio kako je skrenuo ulijevo na obilaznici te da mu je drugi vozač trubio.

'NASTALA MATERIJALNA ŠTETA' Prometna nesreća u Zagrebu: 'BMW-om je driftao pa se zabio u parkirane automobile...'
Prometna nesreća u Zagrebu: 'BMW-om je driftao pa se zabio u parkirane automobile...'

- Taj mali je neki psihopat. Trubio je i trubio i trubio. Ja sam već 40 godina šofer, znam prepoznati nervozne šofere. Takve treba maknuti s ceste. Pitao sam ga da zašto maše. Zašto je nervozan. Vidio je da skrećem lijevo. Ne vidim u čemu je problem - rekao nam je načelnik.

Na naše pitanje je li psovao poklopio nam je slušalicu.

O svemu smo upitali varaždinsku policiju te ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to
BORBA ZA FOTELJU

Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora
Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...
STRAVIČAN ZLOČIN U DRNIŠU

Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...

Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026