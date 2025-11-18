Vanjsko gašenje bilo je otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova, navode zagrebački vatrogasci koji su cijelu noć bili na požarištu
FOTO Vatrogasci opisali borbu s vatrenom stihijom u Vjesniku: Evo kako je izgledalo iznutra!
Vjesnikov neboder u Zagrebu zahvatio je snažan požar koji je buknuo tijekom noći, a vatrogasci su se satima borili s vatrom. I dalje rade na gašenju, na terenu je velik broj ekipa, a otkrili su kako je izgledala njihova noćna intervencija.
- Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu.
Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje - navode vatrogasci.
Kako dodaju, vanjsko gašenje bilo je otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova.
- Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu - objavili su zagrebački vatrogasci uz fotografije kako je iznutra izgledala intervencija.
