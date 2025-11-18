Obavijesti

I DALJE GASE POŽAR

FOTO Vatrogasci opisali borbu s vatrenom stihijom u Vjesniku: Evo kako je izgledalo iznutra!

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Vanjsko gašenje bilo je otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova, navode zagrebački vatrogasci koji su cijelu noć bili na požarištu

Vjesnikov neboder u Zagrebu zahvatio je snažan požar koji je buknuo tijekom noći, a vatrogasci su se satima borili s vatrom. I dalje rade na gašenju, na terenu je velik broj ekipa, a otkrili su kako je izgledala njihova noćna intervencija.

- Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu.

POŽAR VJESNIKA Tomašević: Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo
Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje - navode vatrogasci.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Kako dodaju, vanjsko gašenje bilo je otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova.

STRAŠNO 100 FOTOGRAFIJA UŽASA Zgrada Vjesnika gori cijelu noć! Gasi ga blizu stotinu vatrogasaca!
- Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu - objavili su zagrebački vatrogasci uz fotografije kako je iznutra izgledala intervencija. 

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

