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U SEDAM SLUČAJEVA

VIDEO Velika akcija policije po Dalmaciji: Pronašli 38 kg droge

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Velika akcija policije po Dalmaciji: Pronašli 38 kg droge
Foto: Policija
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Splitsko-dalmatinska policija u posljednjih nekoliko dana provela je niz akcija u kojima su zaplijenjene velike količine droge, a osumnjičeni su privedeni na daljnje istraživanje.

Splitsko-dalmatinska policija u sedam odvojenih postupanja proteklih dana pronašla je ukupno 38.047 grama droge, oružje, streljivo, novac i opremu povezanu s drogom. Policija je objavila da je riječ o 19,1 kilogramu marihuane, 17 kilograma amfetamina, 1,8 kilograma hašiša i 32,55 grama kokaina. Istraživanjima je obuhvatila osam osoba, koje sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

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Na području PU splitsko-dalmatinske oduzeto sveukupno više od 38 kilograma droge VIDEO
Na području PU splitsko-dalmatinske oduzeto sveukupno više od 38 kilograma droge | Video: PU splitsko-dalmatinska

Nakon ranije objavljenog pronalaska više od 17 kilograma droge u Omišu, Dugopolju i na području Imotskog, policija je izvijestila o još četiri odvojena postupanja. U Splitu su 21. listopada uhitili muškarca rođenog 2005. godine. U stanu i drugim prostorijama koje koristi pronašli su 11.595,5 grama marihuane, 995 grama hašiša i 11,9 grama kokaina, dvije digitalne vage s tragovima droge te 960 eura. Policija ga sumnjiči za kazneno djelo povezano s drogom.

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U drugom slučaju policajci su 21. listopada postupali prema muškarcu rođenom 2003. godine i kod njega pronašli manju količinu marihuane. Dan poslije pretražili su prostorije koje koristi te pronašli 818,5 grama hašiša i 93 grama marihuane. U istom su postupanju kod žene rođene 1980. godine pronašli 17 grama amfetamina i predmete s tragovima droge. Policija je ženu uhitila, a nad oboje provodi kriminalističko istraživanje. Muškarca će, uz kaznenu prijavu, predati pritvorskom nadzorniku, objavila je policija.

Policajci su 22. listopada oko 16.45 sati u Splitu tijekom terenskih aktivnosti zaustavili muškarca i kod njega pronašli 7000 grama marihuane. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predat će ga pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. U Makarskoj su 21. listopada pretražili stan i druge prostorije koje koristi 28-godišnjak. Ondje su pronašli 425 grama marihuane i digitalnu vagu s tragovima droge.

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Policija je 28-godišnjaka uhitila zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te najavila da će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. U prethodno objavljenim slučajevima u Omišu, Dugopolju i na području Imotskog policajci su pronašli više od 17 kilograma droge. Zbroj tih i četiriju novih postupanja iznosi 38.047 grama, prema podacima Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

*uz korištenje AI-ja

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