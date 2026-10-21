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NOVAC OD DROGE

Jakša Cvitanović Cvik, brat i odvjetnica saznali kazne: 'Prali' lovu, kupovali stanove, aute...

Piše 24sata,
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Jakša Cvitanović Cvik, brat i odvjetnica saznali kazne: 'Prali' lovu, kupovali stanove, aute...
ARHIVA - 2010. Split: Cviku 8 godina i 3 mjeseca za dilanje droge na Kor?uli | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL
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Sutkinja splitskog Županijskog suda izrekla je nepravomoćne presude J. C. i njegovom bratu, dok je odvjetnica A. B. također kažnjena, a postupak se odnosi na optužbe iz 2000-ih vezane uz pranje novca.

Sutkinja splitskog Županijskog suda u srijedu je izrekla nepravomoćne presude Jakši Cvitanoviću Cviku., njegovu bratu Mirjanu. i dubrovačkoj odvjetnici Ani Birimiši. Sud je Cvika kaznio s tri godine zatvora za pranje novca, a njegovu bratu izrekao istu kaznu, ali uvjetno na četiri godine.Odvjetnica je dobila godinu dana zatvora uvjetno na tri godine za pranje novca, dok ju je sud oslobodio optužbe za pomaganje u prometu droge, piše Slobodna Dalmacija.

Postupak se odnosi na USKOK-ove optužbe iz slučaja koji seže u početak 2000-ih. Ponovljeno suđenje braći Cvitanovićima počelo je 2017., nakon što je Vrhovni sud pet godina ranije ukinuo dio presude. Suđenje je potom zastalo zbog promjene suca, a nakon što je predmet preuzela druga sutkinja, sud je s njim spojio i postupak protiv odvjetnice.

Split: Suđenje Jakši Cvitanoviću na Županijskom sudu
Split: Suđenje Jakši Cvitanoviću na Županijskom sudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

USKOK je tvrdio da je ona od 2003. do kraja 2006. prikrivala podrijetlo više od milijun kuna, 30.000 eura i 2650 dolara, za koje je tužiteljstvo navelo da potječu od prodaje droge. Optužba se, među ostalim, odnosila na kupnju automobila i motocikala na njezino ime, korištenje njezine zlatne kartice American Express te stan od oko 57 četvornih metara u Dubrovniku, kupljen za 155.000 eura. Sud ju je oslobodio optužbe da je 2003. pomogla Cviku predati 20 grama heroina.

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Prema USKOK-ovoj optužnici, braća su s odvjetnicom. pokušala prikriti kako su stekla više od šest milijuna tadašnjih kuna. Tužiteljstvo je navelo da je Cvik preko odvjetnice i na njezino ime kupovao vozila, opremu i dijelove za motore, kao i gliser. Optužba je obuhvatila i njegovu kupnju perilice rublja za 1812,39 kuna, ulaganje od najmanje 178.485,47 kuna u stambeni objekt na otoku Trsteniku pokraj Vele Luke te uplate drugim osobama.

USKOK je Cvikova brata teretio da je na svoje ime kupovao plovila i opremu koju je zapravo koristio brat. Spis optužbe uključivao je izvanbrodski motor Yamaha za 72.750 kuna, gumenjak, još jedan motor i priključno vozilo ukupne vrijednosti 109.000 kuna te gliser za 83.800 kuna. Tužiteljstvo je navelo i da je tijekom 2005. u Veloj Luci u izgradnju stambenog objekta uložio najmanje 70.696 kuna.

*uz korištenje AI-ja
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