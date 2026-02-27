Puške, prigušivači... evo što su našli tipovima u Sesvetama!

Zagrebački policajci uhitili su dvojicu muškaraca (34 i 40) zbog ilegalnog držanja vatrenog oružja. Policija je kriminalističko istraživanje provela u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave koprivničko-križevačke. Muškarce su priveli zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Provedenim kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da je osumnjičeni (34), protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je nabavljanje građanima zabranjeno, te takvo oružje skrivao u kući na području Sesveta.

Foto: PU zagrebačka

Pretragom kuće na području Sesveta koju koristi osumnjičeni (34), obavljenom temeljem naredbe Općinskog suda u Sesvetama, policijski su službenici pronašli i oduzeli: jednu ručno izrađenu kuburu, jedan prigušivač pucnja za vatreno oružje te dvije patrone za pušku.

Također, sumnja se da je osumnjičeni (40) neovlašteno nabavio vatreno oružje, dio kojeg oružja je, sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, građanima zabranjeno nabavljati, dok je dio oružja nabavio i posjedovao bez odobrenja nadležnog tijela, a nakon nabave takvo je oružje skrivao u kući i radionici na području Kalnika.

Foto: PU zagrebačka

Pretragom kuće i radionice na kalničkom području, koje koristi osumnjičeni 40-godišnjak, obavljenom temeljem naredbe Općinskog suda u Bjelovaru, policijski su službenici pronašli i oduzeli: dvije poluautomatske puške, od kojih jednu s optičkim ciljnikom i prigušivačem pucnja, jednu ručno izrađenu kuburu, jednu lovačku pušku, jedan pištolj kalibra 7,65 mm, jednu zračnu pušku, dva plinska pištolja, jedan prigušivač pucnja za vatreno oružje, jednu cijev za pušku te 330 komada streljiva raznih kalibara.

Tijekom postupanja, policija je, sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, obojici osumnjičenika privremeno oduzela i oružje koje su oni zakonito posjedovali te će, s ciljem njegovog trajnog oduzimanja, u odnosu na obojicu biti pokrenut upravni postupak.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku dok su kaznene prijave dostavljene nadležnim državnim odvjetništvima.