FOTO Velike gužve kod Buzina: Vozači voze uz ograničenje u koloni dugoj 10 kilometara

Sve se veća kolona stvara ovog poslijepodneva na autocesti A1, na dijelu zagrebačke obilaznice. HAK je ranije objavio kako su kod čvora Buzin u podne počeli radovi na izvanrednom održavanju prijelaznih naprava.

- Do 24.lipnja do 07:00 sati zbog radova na zagrebačkoj obilaznici (A3), na 26. km+ 600m, između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h - izvijestili su iz HAK-a.

Promet se tako odvija preticajnom trakom zbog čega su nastale velike kolone u smjeru zapada. Ona je do 14 sati bila do Kosnice, duljine 6 do 7 kilometara. Kasnije je ona došla i do Domovinskog mosta.

Nešto prije 16 sati, kako se prometna špica bliži vrhuncu, kolona je narasla na preko 10 kilometara i sada se proteže i iza čvora Kosnica iz smjera Ivanje Reke. Iz HAK-a pozivaju vozače na strpljenje

