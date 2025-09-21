Kako piše HAK, na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja
VIKEND GUŽVE
FOTO Velike gužve na A1. HAK: 'Vozi se u koloni i zastojima!'
Čitanje članka: < 1 min
Gužve su u nedjelju navečer na A1, a vozi se usporeno u koloni od Bosiljeva do Lučkoga. Povremeno su mogući i zastoji.
- Zbog povećane gustoće prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz zastoj, upozorava Hrvatski autoklub.
Kako piše HAK, na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+