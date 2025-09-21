Obavijesti

VIKEND GUŽVE

FOTO Velike gužve na A1. HAK: 'Vozi se u koloni i zastojima!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Velike gužve na A1. HAK: 'Vozi se u koloni i zastojima!'
Foto: HAK

Kako piše HAK, na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

Gužve su u nedjelju navečer na A1, a vozi se usporeno u koloni od Bosiljeva do Lučkoga. Povremeno su mogući i zastoji.

- Zbog povećane gustoće prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz zastoj, upozorava Hrvatski autoklub.

Foto: HAK
Foto: HAK
STANJE NA CESTAMA Nesreća na A1 između Karlovca i Jastrebarskog, vozi se 60 km/h
Nesreća na A1 između Karlovca i Jastrebarskog, vozi se 60 km/h

Kako piše HAK, na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

