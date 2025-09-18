Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Nesreća na A1 između Karlovca i Jastrebarskog, vozi se 60 km/h

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća na A1 između Karlovca i Jastrebarskog, vozi se 60 km/h
Foto: HAK

Prekid prometa zbog radova na autocestama: A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok, A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva zatvoren je krak čvora Orehovica

Prometna nesreća na autocesti A1 na 33. km između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, javlja HAK.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila.

Prekid prometa zbog radova na autocestama:

A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba

A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva zatvoren je krak čvora Orehovica (s autoceste A7 na autocestu A6) iz smjera Križišća u smjeru Zagreba.

STANJE NA CESTAMA Prometna nesreća na A2, vozi se jednim trakom. Srna na A1
Prometna nesreća na A2, vozi se jednim trakom. Srna na A1

Najava radova:

Večeras, 18. rujna od 21:00 sat, do sutra, 19. rujna do 10:00 sati, bit će zatvorena dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba. Obilazak: iz smjera Rijeke za smjer Zagreb/Dubrovnik: čvor Ravna Gora (A6) – Ž5034 – DC3 – DC204 – čvor Bosiljevo 1 (A1), iz smjera Vrbovskog prema Zagrebu i Dubrovniku: DC42 – DC3 – DC204 – čvor Bosiljevo 1 (A1).

18. rujna od 20:00 do 23:00 sati zbog radova na brzoj cesti DC12 u Virovitici prekinut će se promet na državnim cestama DC2 i DC5 četiri puta po petnaest minuta. Vozit će se uz regulaciju prometne policije;

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, osobito na Županji, Svilaju, Staroj Gradiški, Slavonskom Brodu, Bajakovu i Tovarniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025