Nesreća na A1 između Karlovca i Jastrebarskog, vozi se 60 km/h

Prometna nesreća na autocesti A1 na 33. km između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, javlja HAK.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila.

Prekid prometa zbog radova na autocestama:

A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba

A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva zatvoren je krak čvora Orehovica (s autoceste A7 na autocestu A6) iz smjera Križišća u smjeru Zagreba.

Najava radova:

Večeras, 18. rujna od 21:00 sat, do sutra, 19. rujna do 10:00 sati, bit će zatvorena dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba. Obilazak: iz smjera Rijeke za smjer Zagreb/Dubrovnik: čvor Ravna Gora (A6) – Ž5034 – DC3 – DC204 – čvor Bosiljevo 1 (A1), iz smjera Vrbovskog prema Zagrebu i Dubrovniku: DC42 – DC3 – DC204 – čvor Bosiljevo 1 (A1).

18. rujna od 20:00 do 23:00 sati zbog radova na brzoj cesti DC12 u Virovitici prekinut će se promet na državnim cestama DC2 i DC5 četiri puta po petnaest minuta. Vozit će se uz regulaciju prometne policije;

Na graničnim prijelazima očekuje se pojačan promet teretnih vozila, osobito na Županji, Svilaju, Staroj Gradiški, Slavonskom Brodu, Bajakovu i Tovarniku.