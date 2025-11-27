FOTO/VIDEO Izgorjela velika hala u Sesvetama. Vlasnik: 'U šoku sam. Neka iskra je bila...'

Ljudi su počeli panično trčati. Vatra je snažno sukljala i brzo se proširila. Ovdje je bilo preko 10 vozila, što javne vatrogasne postrojbe, što okolnih DVD-ova. Čak su vatrogasci imali i sudar. Bila su i kola hitne pomoći koja su pomagala ozlijeđenima, kaže u razgovoru za 24sata jedan od svjedoka velikog požara koji je u petak u ranim popodnevnim satima izbio u Sesvetama.

Područje je prekrio gusti crni dim, širi se smrad spaljenog materijala, situacija nije nikako ugodna za sve koji se nalaze u blizini zapaljene hale.

- Mislim da je sve izgorjelo. U šoku sam. Neka iskra je bila. Nitko od radnika nije teže ozlijeđen. Izgorjela je ugostiteljska oprema, šankovi. Supruga je isto u šoku. Strašno. Bitno da nitko nije stradao, nek je sve zlo u ovome - kaže za 24sata vlasnik izgorjele hale.

Gorjele su gume, ali nije zahvaćena ta radiona za automobile jer su vatrogasci uspjeli zaustaviti buktinju.

- Negdje oko 13 sati dobili smo dojavu da je riječ o požaru hale u Sesvetama. Stiglo je 19 vozila i 38 vatrogasaca. Požar je pod kontrolom, sad ga dogašujemo, na mjestima još gori. Riječ je o firmi koja se bavi uređenjem interijera, proizvodnja ugostiteljskog inventara. Unutra se nalaze gume, drva, željezo, boje, lakovi... Naš DVD je imao sudar pri dolasku na intervenciju, troje je lakše ozlijeđeno. Postojala je opasnost da se požar proširi na obližnje hale. Spriječili smo širenje požara - kažu za 24sata zagrebački vatrogasci.

Kako doznajemo požar je bio zahvatio više hala, ali sad je pod kontrolom.

Nekoliko radnika iz zapaljene hale nagutalo se dima, ali srećom nema težih ozljeda...

O prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovali vatrogasci iz DVD-a oglasila se policija. Poručuju kako je došlo do sudara s osobnim vozilom, nastala je materijalna šteta...