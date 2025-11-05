Obavijesti

I DALJE VIDLJIV BIJELI DIM

FOTO/VIDEO Još se dimi u Sv. Nedelji: 'Nije opasno za ljude'

Piše Marta Divjak,
FOTO/VIDEO Još se dimi u Sv. Nedelji: 'Nije opasno za ljude'
Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako doznajemo, vatrogasci su noć proveli na požarištu, a na terenu je još 10 vatrogasaca s četiri vozila koji čuvaju požarište

Požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji je lokaliziran, ali je i dalje prisutan bijeli dim. To je para od vatrogasne vode koja isparava nakon što padne na ugrijani materijal, rekao nam  je u srijedu ujutro zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac.

Kako doznajemo, vatrogasci su noć proveli na požarištu, a trenutno je na terenu 10 vatrogasaca s četiri vozila. 

- Riječ je o velikoj površini zahvaćenoj požarom te velikoj gorivoj masi. Urušio se i dio betonske konstrukcije. Nadamo se da će požar danas biti u potpunosti saniran. Ovo što se dimi je uglavnom para, nema opasnosti za ljude i okolinu - rekao nam je Štimac te dodao kako slijedi zamjena smjene.

Foto: 24sata

Milijunska šteta

Golem požar buknuo je u utorak malo prije podneva u Svetoj Nedelji. Vatra je zahvatila skladište guma tvrtke Pneumatik u Ulici dr. Franje Tuđmana. Gust crni dim bio je vidljiv kilometrima daleko, čak i s rubnih dijelova Zagreba. Uznemirio je sve građane. Požar je gasilo više od 50 vatrogasaca i 20 vatrogasnih vozila, a pomogli su im iz Civilne zaštite.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” građanima zapadnog dijela Zagreba u utorak je savjetovao da do kraja dana poduzmu mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama - zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom.

Kako su za 24sata potvrdili iz zagrebačke policije, dojavu o požaru u jednom poduzeću primili su u 11.20 sati. Nitko nije ozlijeđen, a vatrogasci su na terenu. Točan uzrok požara još nije poznat.

Foto: 24sata

Zaposlenik tvrtke Marković procjenjuje da je riječ o milijunskoj šteti, ali ističe kako je najvažnije da nitko od zaposlenika nije stradao.

- Žalosno je, u toj firmi radim godinama, ali barem smo svi živi i zdravi. Nadam se da će i ona dva vatrogasca koji su stradali biti dobro, to je najvažnije - zaključuje Marković.

