EKSKLUZIVNA SNIMKA Ovako je manijak s bombom sijao strah u Utrini. Evo kako su ga priveli!

Vidjeli smo čovjeka koji je držao nešto u ruci. Otišao je do HAK-a, a onda se vratio u park i tu su ga uhvatili. Djelovao je kao da se predao, nije se opirao, rekao nam je jedan od stanovnika Utrine o drami u petak poslijepodne kad je ovaj novozagrebački kvart bio pod opsadom policije više od sat vremena. Okolne ulice bile su zatvorene, ljudima su govorili da se maknu jer je čovjek imao bombu. Kako smo neslužbeno doznali, izvukao je osigurač iz bombe i prijetio da će se raznijeti. Sve to u nesporednoj blizini škole, vrtića... Policajci su jako brzo reagirali, izašli su na teren, okružili su muškarca i brzo ga priveli.

Ekskluzivna snimka

Pokretanje videa... VIDEO Drama u Utrinama | Video: 24sata Video

Predao se policiji, kako nam kažu prolaznici, u parku na križanju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza.

Policija je odmah ogradila područje, a stanovnici su događaj promatrali na stepenicama ispred svojih zgrada.

Ljudi koje smo zatekli tamo dok se još odvijala drama rekli su nam da ga ne poznaju. Tek je jedan rekao da mu je poznat.

- Mislim da je prije dva-tri dana došao tu u park i nudio piće svima, a danas došao s bombom. Nisam sto posto siguran je li to on, ali mislim da je - kaže nam.

Foto: Čitatelj 24sata

Iako se situacija smirila, nekoliko policajaca još je ostalo u kvartu na mjestu uhićenja.

- Nije se nikad prije ovako nešto dogodilo. Imali smo situaciju nedavno, staklo je palo na auto s jedne zgrade, ali inače je dosta miran kvart. Koliko već može biti, u svakom žitu ima kukolja - kaže nam stanarka iz susjedne zgrade.

Iz PU zagrebačke potvrdili su nam kako su osoba i cijela situacija pod kontrolom policije te kako je istraga u tijeku.