FOTO/VIDEO Srpska policija uhitila sedam pedofila

Foto: MUP Srbije

Uhićeni se sumnjiče da su u dužem razdoblju, koristeći tzv. "mračni internet" (DarkWeb) preuzimali, skladištili na svojim računalima i dijelili materijal nastao seksualnom zlouporabom djece

Srbijanski MUP je, u akciji kodnog naziva "Armagedon", u četiri grada uhitio sedam osoba osumnjičenih za kaznena djela vezana uz pedofiliju i seksualno iskorištavanje djece, objavljeno je u četvrtak na mrežnoj stranici MUP-a.

Akcija je izvedena u suradnji odjela za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK) MUP-a Srbije i Višeg javnog tužiteljstva i Uprave kriminalističke policije u Beogradu, Somboru, Nišu i Novom Sadu.

Uhićeni se sumnjiče da su u dužem razdoblju, koristeći tzv. "mračni internet" (DarkWeb) preuzimali, skladištili na svojim računalima i dijelili materijal nastao seksualnom zlouporabom djece.

Svi uhićeni terete se za kazneno djelo prikazivanja, pribavlјanja i posjedovanja pornografskog materijala i iskorištavanje malodobnih osoba za pornografiju. 

Pretresom stanova osumnjičenih, na elektroničkim uređajima nađeno je više gigabajta fotografija i videosnimi koji prikazuju tešku zlouporabu djece, u najvećem broju slučajeva u dobi od četiri do 14 godina, "razvrstanih po dobi, spolu djece i drugim parametrima", navodi u priopćenju MUP. 

Foto: MUP Srbije

Osumnjičeni će poslije policijskog zadržavanja od 48 sati uz kaznene prijave biti privedeni nadležnom tužiteljstvu.

Uhićenje je dio akcije "Armagedon" kojom srbijanski MUP tehnološkim nadzorom nastoji spriječiti zlouporabu djece u digitalnom ozračju, a odjel VTK  objavio je da  nastavlјa intenzivne aktivnosti kako bi se spriječilo da društvene mreže budu anonimno utočište za počinitelje tih teških kaznenih djela.

Srbijanski MUP istodobno apelira da i roditelјi pojačaju nadzor nad online aktivnostima svoje djece i da svaku sumnju na zlouporabu prijave policiji.

