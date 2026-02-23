Obavijesti

FOTO Vjesnikov neboder postaje gradilište: Počele pripreme za uklanjanje, stigla vojska...

20
Zagreb: Vojska iz Vjesnika odvozi namještaj, u tijeku su pripreme za rušenje zgrade | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vjesnikov neboder konačno postaje gradilište! Tvrtka EURCO započela s pripremama za uklanjanje zgrade. Rok za završetak radova je 19. svibnja. Hoće li sve biti na vrijeme?

Admiral

Vjesnikov neboder od danas i službeno postaje gradilište. Odabrani izvođač radova, tvrtka EURCO, započela je s ograđivanjem prostora oko zgrade kako bi krenula izrada projekta njezina uklanjanja.

Prošla su tri mjeseca od požara koji je teško oštetio kultni zagrebački neboder, kao i od odabira metode uklanjanja, izvođača radova te rješavanja žalbi. Ugovor o izradi projektne dokumentacije i rušenju objekta sa zapadnim aneksom potpisan je prošlog tjedna, a radovi su počeli odmah po preuzimanju gradilišta.

Pred zgradu su stigli kamioni za pripremu početka radova, a na južnoj strani, u Odranskoj ulici, uočeni su i pripadnici Hrvatske vojske koji su prenosili namještaj.

Iz Ministarstva graditeljstva potvrdili su da je izvođač preuzeo gradilište te da započinje prva faza radova, za koju je predviđen rok od 30 dana. Trenutačno su u tijeku pripremne aktivnosti i istražni radovi potrebni za izradu projekta uklanjanja, koji se može izrađivati u fazama. Nakon izrade i revizije projekta započet će samo rušenje.

Paralelno će se provoditi osiguranje gradilišta i odvoz zatečenih stvari kako bi se omogućio nesmetan pristup mehanizaciji.

Prva faza radova usmjerena je na otklanjanje opasnosti i stvaranje uvjeta za ponovno otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji.

Iako je poznato da će se neboder uklanjati mehaničkim putem, konkretna metoda rušenja tek treba biti definirana projektom. Rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada, iznosi tri mjeseca od dana potpisa ugovora.

To znači da najkasnije do 19. svibnja Vjesnikov neboder mora biti uklonjen, a prostor očišćen.

