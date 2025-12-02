Vojno-obavještajna satnija prvi je put provela selekcijski kamp za popunu izvidničkih vodova manevarskih bojni Gardijske mehanizirane brigade na vojnom poligonu 'Josip Markić' kod Knina
FOTO Vojni obavještajci prošli su zahtjevan selekcijski kamp
Polaznici su prošli psihofizičku obuku koja nadilazi uobičajene vojne standarde, izvijestili su iz Ministarstva obrane u utorak te istaknuli da je riječ o mladićima u ranim dvadesetima, "fizički na vrhuncu i puni motivacije". Zapovjednik izvidničkog voda Vojno-obavještajne satnije kazao je da su u prvom tjednu usredotočeni na temeljne vojničke vještine putem kojih odmah počinje procjena polaznika. "Promatramo njihove karakteristike, sposobnost prilagodbe i ispitujemo imaju li uopće potencijala sudjelovati u ovoj obuci i kasnije postati izvidnici bojne, što je krajnji cilj", kazao je.
U kampu se trči kilometrima, uz pušku i naprtnjaču od 15 kilograma
"Jutarnja motorika obuhvaća između 10 i 15 kilometara trčanja, uz naprtnjaču od 15 kilograma i pušku koja se nosi cijeli dan. U kampu nema hodanja, kreće se isključivo trčeći. Sve to radimo kako bismo stvorili pritisak i vidjeli kako kandidati reagiraju pod opterećenjem jer upravo se u takvim okolnostima otkriva tko doista ima kapacitet postati izvidnik", opisao je zapovjednik dnevnu rutinu.
Jedan od instruktora na selekcijskom kampu, zapovjednik desetine u izvidničkom vodu, rekao je da se s mladićima radi vrlo intenzivno, posebno u fazama koje uključuju višestruke noćne uzbune.
"Jedan od najtežih stresova za čovjeka je neispavanost. Ljudima je iznimno teško funkcionirati u uvjetima kroničnog manjka sna, a mi ih upravo u takve uvjete stavljamo iz dana u dan. Takvim metodama testiramo njihove granice, guramo ih do krajnjih mogućnosti", naveo je.
Istaknuo je da ni jedan polaznik nakon tog ciklusa nije imao problema s izvršavanjem svojih zadaća. "Tada znate da ste na putu stvaranja vrhunskih vojnika", ocijenio je.
MORH: Važna je i informacijska nadmoć
Također, Vojno-obavještajne postrojbe analiziraju podatke koje dobivaju od izvidničkih timova, elektroničkog izviđanja, satelitskih snimaka, cyber-nadzora, presretanja komunikacija i besposadnih letjelica. Tek spajanjem tih elemenata dobiva se cjelovita i vjerodostojna obavještajna slika.
Analitičari procjenjuju protivnikove namjere, moguće scenarije djelovanja, stupanj prijetnje, logističke kapacitete i moral snaga. Takve procjene omogućuju zapovjednicima donošenje odluka koje nisu temeljene na pretpostavkama, nego na stvarnim pokazateljima.
U svijetu gdje se ratovi dobivaju brzinom reakcije, informacijska nadmoć postaje nadmoć sama po sebi, poručili su iz MORH-a.
