FOTO Vojni obavještajci prošli su zahtjevan selekcijski kamp

Polaznici su prošli psihofizičku obuku koja nadilazi uobičajene vojne standarde, izvijestili su iz Ministarstva obrane u utorak te istaknuli da je riječ o mladićima u ranim dvadesetima, "fizički na vrhuncu i puni motivacije". Zapovjednik izvidničkog voda Vojno-obavještajne satnije kazao je da su u prvom tjednu usredotočeni na temeljne vojničke vještine putem kojih odmah počinje procjena polaznika. "Promatramo njihove karakteristike, sposobnost prilagodbe i ispitujemo imaju li uopće potencijala sudjelovati u ovoj obuci i kasnije postati izvidnici bojne, što je krajnji cilj", kazao je.

U kampu se trči kilometrima, uz pušku i naprtnjaču od 15 kilograma

"Jutarnja motorika obuhvaća između 10 i 15 kilometara trčanja, uz naprtnjaču od 15 kilograma i pušku koja se nosi cijeli dan. U kampu nema hodanja, kreće se isključivo trčeći. Sve to radimo kako bismo stvorili pritisak i vidjeli kako kandidati reagiraju pod opterećenjem jer upravo se u takvim okolnostima otkriva tko doista ima kapacitet postati izvidnik", opisao je zapovjednik dnevnu rutinu.

Jedan od instruktora na selekcijskom kampu, zapovjednik desetine u izvidničkom vodu, rekao je da se s mladićima radi vrlo intenzivno, posebno u fazama koje uključuju višestruke noćne uzbune.

"Jedan od najtežih stresova za čovjeka je neispavanost. Ljudima je iznimno teško funkcionirati u uvjetima kroničnog manjka sna, a mi ih upravo u takve uvjete stavljamo iz dana u dan. Takvim metodama testiramo njihove granice, guramo ih do krajnjih mogućnosti", naveo je.

Istaknuo je da ni jedan polaznik nakon tog ciklusa nije imao problema s izvršavanjem svojih zadaća. "Tada znate da ste na putu stvaranja vrhunskih vojnika", ocijenio je.

MORH: Važna je i informacijska nadmoć

Također, Vojno-obavještajne postrojbe analiziraju podatke koje dobivaju od izvidničkih timova, elektroničkog izviđanja, satelitskih snimaka, cyber-nadzora, presretanja komunikacija i besposadnih letjelica. Tek spajanjem tih elemenata dobiva se cjelovita i vjerodostojna obavještajna slika.

Analitičari procjenjuju protivnikove namjere, moguće scenarije djelovanja, stupanj prijetnje, logističke kapacitete i moral snaga. Takve procjene omogućuju zapovjednicima donošenje odluka koje nisu temeljene na pretpostavkama, nego na stvarnim pokazateljima.

U svijetu gdje se ratovi dobivaju brzinom reakcije, informacijska nadmoć postaje nadmoć sama po sebi, poručili su iz MORH-a.