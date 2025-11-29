MORH je objavio: Instruktori vojnog roka prošli su obuku

Obavijesti

Obvezni vojni rok vraća se sljedeće godine, a uoči njegova početka poduzima se niz pripremnih aktivnosti kako bi sve bilo spremno za prihvat i obuku ročnika u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu

Uoči početka temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), za instruktore je provedena obuka na području borilačkih vještina (Krav Maga) te održana radionica upotrebe simulatora za FPV dron (First Person View), izvijestili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH). "Radi što kvalitetnije i sadržajnije provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja, za instruktore Bojne za TVO, koji će obučavati buduće ročnike, provedena je obuka iz područja bliske borbe – samoobrane Krav Maga i radionica upotrebe simulatora za FPV dron (First Person View)", navodi se u priopćenju MORH-a.

Obvezni vojni rok vraća se sljedeće godine, a uoči njegova početka poduzima se niz pripremnih aktivnosti kako bi sve bilo spremno za prihvat i obuku ročnika u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu.

Obuka iz Krav Mage, jedne od najpopularnijih borilačkih vještina, provedena je u drugoj polovici studenoga u vojarni "Josip Jović" u Udbini. Certificirani Krav Maga instruktor i pripadnik Glavnog stožera OSRH bojnik Miro Bogdan uručio je polaznicima međunarodne certifikate koji su dokaz osposobljenosti za provedbu obuke budućih ročnika.

MINISTAR ANUŠIĆ: 'Vojnik ne može imati dugu kosu, vojni rok nije ekskurzija'
'Vojnik ne može imati dugu kosu, vojni rok nije ekskurzija'

Radionica upotrebe simulatora za FPV dron održana je na vojnom poligonu u Gašincima. Polaznici su upoznati s taktičko-tehničkim značajkama različitih vrsta dronova te njihovom namjenom. 

Veći dio radionice bio je posvećen simulatoru upravljanja dronovima te su polaznici imali priliku pokazati stečena znanja i vještine korištenja simulatora koji su instalirani na lokacijama provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja, navode iz MORH-a.

Potporu radionici pružili su predstavnici tvrtke Orqa iz Osijeka, čiji se dronovi nalaze u operativnoj uporabi u Oružanim snagama.

