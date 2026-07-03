FOTO Vuk ušao u dvorište u Zagorju? 'Uspjela sam ga u tri ujutro snimiti bljeskalicom'

Evo ga u Strmcu Stubičkom kod nas u dvorištu. Tri sata u noći...uspjela sam ga snimiti bljeskalicom, napisala je na Facebooku jedna građanka putem stranice Policija - zaustavlja KZŽ.

Foto: Facebook

Podsjetimo, veći broj ljudi tvrdi da su vidjeli veliku divlju životinju koja izgledom podsjeća na vuka, a dojave stižu s različitih lokacija. Dok jedni ne sumnjaju da se radi upravo o vuku, drugi smatraju da bi mogao biti čagalj ili čak križanac vuka i psa.

O svemu se oglasila i Općina Jakovlje, koja je u petak pozvala mještane na pojačan oprez. Stanovnicima su savjetovali da se životinji ne približavaju te da je ne pokušavaju tjerati niti hraniti. Vlasnicima kućnih ljubimaca preporučili su da ih drže pod nadzorom, a domaće životinje tijekom noći trebalo zatvoriti.

Iz Općine su također pozvali građane da izbjegavaju odlazak na lokacije na kojima je vuk uočen, osobito u večernjim i noćnim satima.

Upitali smo Ivana Madija, stručnjaka za divlje životinje zagrebačkog Zoološkog vrta, o kojoj je životinji riječ.

- Teško je procijeniti na temelju jedne snimke o kojoj je vrsti riječ. Sa sigurnošću mogu reći da nije čagalj. Čudno je da se vukovi nalaze na sjeveru Hrvatske, ali postoje šanse i za to. Postoji mogućnost da je riječ i o čehoslovačkom vučjaku. U svakom slučaju, građanima se preporučuje da se drže na sigurnoj udaljenosti i s dozom opreza - rekao je Madi.

- To je situacija od prošlog tjedna. Izazvala je zabrinutost među građanima. Obavijestili smo ministarstvo, policiju i udrugu Zeleni prsten. Iz ministarstva su nam rekli kako će poslati interventni tim koji će se pozabaviti situacijom. Lovačko društvo reklo nam je kako je riječ o mladom vuku starom godinu dana. Zajedničkim snagama bavit ćemo se ovim slučajem. Nikad nismo imali ovakvo nešto, a sad imamo zagorskog vuka - rekla nam je načelnica općine Jakovlje, Sanja Borovec.

U Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije početkom godine kazali su da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna i povoljna samo u alpskoj regiji, a u kontinentalnoj i mediteranskoj stanje je nepovoljno.

Obradom više od 20.000 opažanja vukova od 2019. do 2023. prepoznata su na prostoru Hrvatske ukupno 43 čopora, od kojih značajan dio dijelimo sa susjednim državama. Prosječna veličina čopora je pet-šest jedinki.

Odrasli vukovi imaju tijelo dugo od 100 do 150 cm, a rep im je dug od 31 do 51 cm. Visina u grebenu kreće se od 66 do 100 cm, a masa tijela od 12 do 75 kg. Naseljava različita staništa poput šuma, travnjaka, tajgi, tundri, pustinja i planinskih područja. U prirodi se hrani velikim biljojedima, manjim sisavcima i strvinama, a u zatočeništvu jede meso, poput govedine i kunića. Vukovi žive u čoporima, u kojima postoji jasna društvena hijerarhija i dominantni par koji se razmnožava.