ZIMSKI UVJETI

FOTO Zabijelilo i na Kvarneru: 'Obavezna je zimska oprema, sve službe su u pripravnosti'

HINA
Foto: HAK

Preventivno su dijelovi gradskih prometnica već posuti solju i pijeskom, posipanje se nastavlja i danas, a sve službe su u pripravnosti

Na dijelu Kvarnera, u Rijeci i okolici pada snijeg pa su od jutros, nakon odluke stožera zimske službe, proglašeni zimski uvjeti na cestama i obvezna upotreba zimske opreme, a sve su službe u pripravnosti.

Kako se doznaje iz Cesta Rijeka, obavezna upotreba zimske opreme odnosi se na Grad Rijeku, državne, županijske i lokalne ceste tzv. riječkog prstena, na područje Grada Bakra, Grad Novi Vinodolski , Vinodolsku općinu, Grad Crikvenicu, otoke Krk, Cres i Lošinj.

Foto: HAK

Iz Cesta Rijeka mole sve sudionike u prometu da prilagode vožnju uvjetima na cesti te da ne koriste vozila koja nisu opremljena zimskom opremom, odnosno zimske gume na svim kotačima i po potrebi lance za snijeg na pogonskim kotačima.

DEBELI MINUS Stiže nam ledeni val. Ravnatelj DHMZ-a: 'Temperature bi mogle pasti i do ispod -10°C, evo kada'
Stiže nam ledeni val. Ravnatelj DHMZ-a: 'Temperature bi mogle pasti i do ispod -10°C, evo kada'

Iz Prometnog centra Rijeka plusa doznaje se da se snijeg najviše zadržava na tlu u riječkim naseljima Drenovi i Zametu. Sve prometnice u Rijeci su prohodne, a također mole građane da na cestu ne izlaze bez zimskih guma i opreme.

Foto: HAK

Preventivno su dijelovi gradskih prometnica već posuti solju i pijeskom, posipanje se nastavlja i danas, a sve službe su u pripravnosti, naveli su iz Rijeka plusa.

EVO ŠTO KAŽU Ljudi bijesni: 'Snijeg ih je opet iznenadio'! Iz HAC-a kažu: Nije. Evo kako se vidi da je bila ralica
Ljudi bijesni: 'Snijeg ih je opet iznenadio'! Iz HAC-a kažu: Nije. Evo kako se vidi da je bila ralica

Iz Područne meteorološke službe Rijeka navode da se u Rijeci i na širem riječkom području tijekom cijeloga dana očekuje nastavak oblačnog vremena s povremenom slabom kišom, snijegom ili susnježicom te da se u višim predjelima riječke okolice stvara ili očekuje stvaranje snježnog pokrivača. Ponegdje puše jaka bura s olujnim udarima, a na dijelu Velebitskog kanala i olujna bura s orkanskim udarima.  

