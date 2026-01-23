Obavijesti

FOTO Zaledio se centar Osijeka, hitna je puna pacijenata: 'Ne izlazite, ako baš ne morate!'

Foto: Čitatelj 24sata

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda, upozoravaju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a

Cijeli centar Osijeka i Kapucinska ulica su zaleđeni. Ljudi redom padaju, puno ih je završilo u bolnici. Jutros sam išla oko 6.30 na posao, bila je katastrofa. Prošlih dana je bilo isto zaleđeno, ali nije bilo tako strašno kao danas, priča nam čitateljica iz Osijeka, koja se jutros borila s osječkim zaleđenim ulicama.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog ledene kiše i poledice koje su zahvatile područje Osijeka, osječki Klinički bolnički centar (KBC) bilježi povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama, izvijestilo je danas Ravnateljstvo te zdravstvene ustanove.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz Ravnateljstva su priopćili kako sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb".

Foto: Čitatelj 24sata

"Ovim putem apeliramo na građane da, ako nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine."

Foto: Čitatelj 24sata

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda, upozoravaju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a.

