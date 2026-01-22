Ukrale 2,4 milijuna € kroz 20 godina. Evo kako su muljale uhićene osječke bankarice!

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku ispitalo je dvije osobne bankarice (59 i 54) koje se sumnjiči za višegodišnju muljažu. Kroz nevjerojatnih dvadeset godina, sumnja se da su sustavno potkradale klijente banke u kojoj su radile, oštetivši je za ukupan iznos od gotovo 2,4 milijuna eura. Nakon ispitivanja, tužiteljstvo je za obje predložilo određivanje istražnog zatvora.

Službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU osječko-baranjske priveli su 59-godišnjakinju iz Osijeka i 54-godišnjakinju iz okolice Osijeka zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službenih isprava.

Prema priopćenju Državnog odvjetništva, postoji osnovana sumnja da su osumnjičenice, kao osobne bankarice i blagajnice, zajednički i dogovorno djelovale u razdoblju od 27. listopada 2005. pa sve do 13. ožujka 2025. godine. Gotovo puna dva desetljeća iskorištavale su povjerenje klijenata i pristup povjerljivim podacima kako bi sebi pribavile golemu imovinsku korist. Iako su ugovorom o radu bile dužne postupati savjesno i štititi interese banke, sumnja se da su radile upravo suprotno, sustavno prazneći račune klijenata.

Njihova meta bili su oročeni depoziti. Kako navodi Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, bankarice su po dospijeću štednje, a ponekad i prije, bez znanja i odobrenja vlasnika provodile isplate s njihovih računa. Novac su potom uzimale i zadržavale za sebe.

Isplate su, sumnja se, provodile na dva načina: ili su bezočno krivotvorile potpise klijenata na isplatnim dokumentima ili su transakcije obavljale u potpunosti bez ikakvih isprava, koristeći svoje ovlasti unutar bankarskog sustava.

Tužiteljstvo ih tereti i da su uzimale gotovinu koju su klijenti donosili u poslovnicu s namjerom oročenja. Taj novac nikada ne bi uplatile na račun banke, već bi ga zadržale za sebe. Kako bi zavarale klijente, izrađivale su fiktivne ugovore o oročenim depozitima i lažne naloge za uplatu, stvarajući privid da je novac sigurno položen i da se na njemu obračunava kamata. Ti lažni dokumenti, naravno, nikada nisu bili uneseni u službeni računalni sustav banke.

Da bi cijela operacija funkcionirala, bilo je ključno prikriti manjak u blagajni. Kako bi to postigle, sumnja se da su jedna drugoj potpisivale neistinite dnevne blagajničke izvještaje, svjesno prikazujući lažno stanje i time zatvarajući krug prijevare. Na taj su si način, prema sumnjama istražitelja, pribavile protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 2.261.480,10 eura, 95.355,72 američkih dolara i 29.880,39 švicarskih franaka, oštetivši banku za identičan iznos.

Nakon što je prijevara konačno otkrivena, policija je temeljem sudskog naloga provela pretrage domova i drugih prostora koje koriste osumnjičenice. Tom prilikom oduzeta su računala i mobilni telefoni koji će biti predmet daljnjeg vještačenja. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, obje su predane pritvorskom nadzorniku.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo je sucu istrage Županijskog suda određivanje istražnog zatvora za obje osumnjičenice. Kao razlog navodi se opasnost od mogućeg utjecaja na svjedoke, čime bi se moglo ometati daljnje prikupljanje dokaza u istrazi koja će zasigurno biti složena i dugotrajna.