BONNIE PRIVELI U INDONEZIJI

FOTO Ženi koja tvrdi da je u danu spavala s 1000 muškaraca prijeti čak 15 godina zatvora!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia, Bonnie Blue/Instagram, Canva

Prilikom privođenja policija je pronašla više kamera, veće količine kondoma, razne preparate koji pomažu kod erektilne disfunkcije..

Kontroverzna britanska zvijezda Only Fansa, koja se 'proslavila' tvrdnjama da je spavala s više od 1000 muškaraca u jednom danu, mogla bi završiti iza rešetaka u Indoneziji na čak 15 godina, izvještava NY Post.

Bonnie Blue, pravog imena Tia Billinger, privedena je prošlog tjedna u društvu 17 turista, pod sumnjom da krši stroge anti-pornografske zakone koji su na snazi u Indoneziji...  Bonnie je preko društvenih mreža tražila dečke za zabavu, policija je dobila dojavu...

Foto: BGAU

.

Od 17 zadržanih muškaraca, većina je oslobođena nakon ispitivanja, ali Blue ostaje u pritvoru dok se istražuje slučaj.

- Policija ju je privela, što znači da je mogu optužiti. Ali po mojem mišljenju, ako neka 'nevidljiva ruka' zatraži deportaciju, mogu je prebaciti u imigracijski ured i od tamo deportirati iz države - kazao je pravnik Philo Delano i dodao:

Foto: Bonnie Blue/Instagram (screenshot)

- Možda će vlasti, kako je ta vijest preplavila sad medije, pričekati da se situacija smiri i onda je pustiti u siječnju ili veljači. Ovo nije prvi put da su stranci na Baliju optuženi za proizvodnju pornografskog sadržaja, a ishod ovisi o snazi 'nevidljive ruke' iza njih - naglašava odvjetnik, koji smatra kako će Blue u jednom trenutku biti deportirana, kako će joj zauvijek biti zabranjen povratak u Indoneziju.

Ali britanska kreatorica sadržaja za odrasle ipak se ne može pouzdati u to da će biti samo 'protjerana'. Odvjetnik Krist Andi Ricardo Turnip upozorava da ni dugačka zatvorska kazna nije nemoguća...

Foto: Bonnie Blue/Instagram (screenshot)

- Svaka osoba na teritoriju Indonezije mora poštivati indonezijski zakon, bez iznimaka. Ako se dokaže da je stvarala, prikazivala ili distribuirala pornografski sadržaj, može biti osuđena - kazao je...

