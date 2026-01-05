FOTO Zrinjevac od srijede kreće u akciju: Besplatno će odvoziti božićna drvca po Zagrebu

Zagrebačka podružnica Zrinjevac započinje u srijedu, 7. siječnja 2026. godine, s opsežnom akcijom besplatnog prikupljanja i odvoza prirodnih božićnih drvaca na području cijeloga grada. Ova tradicionalna akcija omogućuje građanima da se na ekološki prihvatljiv način riješe svojih drvaca nakon blagdana, a Zrinjevcu osigurava sirovinu za daljnju preradu.

Građani su pozvani da svoja prirodna božićna drvca odlože na najbližu javnu zelenu površinu, vodeći pritom računa da odabrano mjesto mora biti lako dostupno kamionima i vozilima Zrinjevca. Također, iz podružnice apeliraju na stanovnike da drvca postave tako da ona ne ometaju normalan protok prometa niti prolaz pješaka po nogostupima.

Zagreb: Odbačeni borovu u parkovima | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Poseban naglasak stavlja se na pripremu drvaca za odvoz. S obzirom na to da se prikupljeni materijal dalje obrađuje, na drvcima ne smije preostati niti jedan ukras, traka ili bilo koji drugi materijal koji nije biorazgradiv. Čista drvca idu u strojnu obradu kojom se svake godine preradi oko 60.000 komada prikupljenih borova i jela. Rezultat te obrade je drvna sječka koja služi kao dragocjen energent za grijanje staklenika i proizvodnih pogona samog Zrinjevca.

Važno je napomenuti kako je ova akcija namijenjena isključivo prirodnim drvcima. Umjetna božićna drvca građani ne smiju ostavljati na javnim zelenim površinama, već ih trebaju odnijeti u najbliže reciklažno dvorište gdje će se ona propisno zbrinuti u skladu s pravilima o odvajanju otpada.