Fra Igor danima bio u hotelu pa odlučio: Neću više biti svećenik

Brat se vratio doma. Bio je nekoliko dana u hotelu, gdje je razmišljao o svojem svećeničkom pozivu. Odlučio je kako više ne želi biti svećenik, ali razloge ne znam.

Rekao nam to je Zdenko Barišić, brat fra Igora Barišića (38), koji se vratio u obiteljsku kuću u Slavonskom Brodu.

Jučer smo bili u Petrinji čiji se mještani na spomen fra Igora samo smijulje. Na pitanje je li možda u igri žena, kažu da nemaju pojma, ali im se oči veselo rašire.

Obitelj je pet dana strepila i molila samo da je živ, pa makar bio, kako nam je ranije rekao brat Zdenko, i s nekom ženom, što se pojavilo kao mogućnost među župljanima. Nasreću, naposljetku je sve dobro završilo.

- Igor nikad ranije nije ovako odlazio, a posebno da se ne bi nikome javio. Presretan sam što je potraga sretno završila, strahovali smo danima da mu se nešto dogodilo - kratko i uzbuđeno dodao nam je još svećenikov brat Zdenko.

U obitelji za sada ne žele govoriti o razlozima misterioznog nestanka, najvjerojatnije dajući svećeniku vremena da u roditeljskom domu posloži misli i donese buduće odluke.

Unatoč molbi da se nađemo s njim i porazgovaramo, fra Igor jučer nije želio otkriti što ga je natjeralo na odluku da više ne bude svećenik.

Uzeo samo osobne stvari

Posjetili smo ga, pozvonili na vrata, no nije želio razgovarati. Kako doznajemo, policajci PU brodsko-posavske u nedjelju oko 21.45 sati susreli su se s njim u centru Slavonskog Broda, u blizini zgrade u kojoj stanuje njegova bolesna majka.

Podsjetimo, od srijede, 21. kolovoza, otkad je nestao iz Župe svetog Bartola u Hrastovici kraj Petrinje, nije mu bilo ni traga ni glasa. Nestanak svećenika odjeknuo je u javnosti, a nitko nije ni slutio gdje je i zašto je otišao.

Nije uzeo ništa osim osobnih stvari, nijedan od svoja dva mobitela. Auto je auto ostavio ispred župnog ureda u Petrinji. Ležerno odjeven, u trenirci i majici kratkih rukava, iznenada se uputio u nepoznato ne javivši se danima nikome.

Inače, fra Igor Barišić je nakon svećeničkog zaređenja bio na službi župnog vikara u zagrebačkom Sigetu, Požegi i Našicama, a prije tri godine preuzeo je župu sv. Bartola u Hrastovici u Sisačkoj biskupiji, odakle je premješten u Ilok.

Odlazak potresao župljane

Baš u nedjelju trebao je predati službu fra Draganu Grizelju. Upravo je on prijavio njegov nestanak nakon što do te primopredaje nije došlo. Za fra Igora Barišića zabrinuli su se i župljani koje je naprasno napustio, a kojega hvale da je bio iznimno dobar svećenik.

Odlazak ih je sve potresao.

- Što ga je natjeralo na to, samo on zna, ali bitno je da je sve dobro završilo - kazali su nam župljani. Kao razlog nestanka spominjao se i taj premještaj u drugu župu. No iz Sisačke biskupije ističu kako im fra Igor nije pokazao nezadovoljstvo.

Ništa nije slutilo na to jer smo nedavno razgovarali o tome i ni po čemu se nije moglo naslutiti da mu ne odgovara premještaj u Ilok, gdje je trebao preuzeti službu vikara u župi u kojoj također služe franjevci.

U njegovoj franjevačkoj provinciji, sa svima s kojima smo razgovarali, ne znaju ništa o motivima nestanka - rekli su u subotu za Večernji list iz Sisačke biskupije.

Papa: Iznimke celibata samo u izoliranim krajevima Trećeg svijeta

Ljubav i odustanak od celibata najčešći su razlozi za odustajanje od svećeničkog poziva.

No, papa Franjo je upravo početkom ove godine ponovio da neće učiniti celibat "opcionalnim" te da će iznimke biti moguće samo u nekim izoliranim krajevima Trećeg svijeta. Hrvatska javnost je proteklih godina svjedočila nekim takvim pričama, u kojima su nerijetko vrlo omiljeni župnici i svećenici odustajali od poziva zbog ljubavi. Među njima je bio i nekad omiljeni župnik crkve Kraljice Apostola iz Zaprešića, pater Vinko Sudar koji je zbog ljubavi sišao s oltara.

S posljednje njegove mise ljudi su izlazili plačući. On je otvoreno rekao da više neće biti svećenik jer se zaljubio. Opovrgnuo je tračeve da mu je draga trudna te je rekao kako mu je djevojka nevina.

- Neka mu je sretno. Drago nam je da je javno rekao da odlazi i da više neće biti svećenik umjesto da je to skrivao – rekla nam je tom prilikom jedna Zaprešićanka.

Druga je dodala kako joj je žao jer, iako ne živi u gradu, zbog patera Vinka dolazila je na misu baš u njegovu župu. Samo lijepe riječi ispričali su nam mnogi Zaprešićani. Kao župnikove kvalitete istaknuli su rad s mladima.

Okupljao ih je u zboru, ali i u drugim crkvenim aktivnostima. Ipak, nisu svi zadovoljni ponašanjem župnika i njegovim odlukama. Dio župljana je odustao od dolaženja u crkvu Kraljica Apostola baš zbog velečasnog Sudara.

- Došao je tu kao kapelan, a na kraju je stari župnik zbog njega morao otići. Zbog njegovih smo se poteza stalno žalili i kardinalu Josipu Bozaniću.

Dobio je puno pisama od nas, no očito je sad odlučio reagirati - rekli su nam nezadovoljni župljani.

Prošle godine je hrvatska javnost bila upoznata i sa slučajem iz Podravine, gdje je tadašnji župnik u Virju i dekan Virovskog dekanata odlučio napustiti svećenički red jer ljubi djevojku iz ludbreškog kraja iz kojeg i sam potječe. Podravski list je pisao da je svećenikova odabranica vjeroučiteljica, majka dvoje djece iz braka koji je nedavno završio, te da bi par uskoro trebao dobiti bebu.

Župljani su primijetili da se nešto događa kada je njihov svećenik kazao da odlazi na godišnji odmor te kada se umjesto njega na služenje mise pojavio župnik iz susjednog mjesta.

Papa Franjo je u siječnju ove godine pojasnio svoj stav da svećenicima neće ostaviti mogućnost izbora: život u celibatu ili izvan njega:

- U istočnom obredu (kojem pripada i pravoslavna crkva) to je moguće. Prije ređenja za đakone mogu birati između celibata i braka. Što se tiče latinskog obreda, pada mi na pamet citat svetog Pavla VI.:’Radije bih dao svoj život nego promijenio odredbu o celibatu' – rekao je papa Franjo u avionu koji se vraćao u Rim iz Paname 25. siječnja.

Održao je uobičajenu konferenciju za novinare te se u pedesetak minuta između ostaloga osvrnuo na pitanja pobačaja, zlostavljanja, celibata i stanja u Venezueli, javila je IKA. Novinari su inzistirali na odgovoru o celibatu, koji je postao problem u mnogim latinoameričkim zemljama zbog nedostatka svećenika. Papa je beskompromisno odgovorio da osobno smatra da je celibat dar Crkvi i da ne slaže se s time da ti celibat trebao biti izbor svećenika.

- Moja odluka je: nema opcionalnog celibata. Neću to napraviti. Ne osjećam da bih mogao stati pred Boga s tom odlukom – rekao je papa.

Ipak, rekao je kako bi se slučaj oženjenih svećenika mogao jednog dana razmotriti za udaljene prostore u kojima nedostaje svećenika, ali da se ne slaže s dopuštanjem slobodnog izbora oko celibata. Tako je u lipnju ove godine objavljen dokument kako Sveta Stolica ipak razmišlja o zaređivanju oženjenih muškaraca u Amazoniji.

Čini se kako je papa time malo otvorio prozor za ženidbu svećenika. Ovakav uzmak pred svojim tvrdim stavom o celibatu nazvao je 'pastoralnom potrebom'. Osim Amazonije, to se odnosi i na osamljene otoke Pacifika.

Celibat je u katoličkoj crkvi postao tradicija od 12. stoljeća no i tada ga se svećenici nisu uvijek slijepo pridržavali. Rodrigo Borgia imao je četvero djece sa svojom ljubavnicom prije nego je postao papa Alexander VI. Potaknulo je to i protestantskog reformatora Martina Luthera koji je ismijavao papu i govorio kako upravlja celibatom kao "što upravlja prirodnim kretanjem crijeva".

