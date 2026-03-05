Obavijesti

Francuska dopustila američkim zrakoplovima korištenje svojih baza na Bliskom istoku

Francuska je "privremeno" dopustila da američki zrakoplovi i druge vrste letjelica koriste njezine baze na Bliskom istoku, koji je poprište rata što su ga protiv Irana pokrenuli SAD i Izrael, rekao je u četvrtak za AFP francuski glavni stožer

"U sklopu naših odnosa sa Sjedinjenim Državama, prisutnost njihovih letjelica privremeno je odobrena u našim bazama" u regiji, izjavila je glasnogovornica stožera, potvrđujući vijest koju je objavio informativni kanal LCI. "Te letjelice pridonose zaštiti naših partnera u Zaljevu".

Termin letjelica uključuje sve vrste zrakoplova, a posebno helikoptere.

Francuska od početka sukoba zauzima "strogo obrambeni" stav, prema riječima predsjednika Emmanuela Macrona, koji je u utorak navečer najavio raspoređivanje značajnih vojnih sredstava, uključujući nosač zrakoplova Charles-de-Gaulle, u istočnom Sredozemlju.

Francuski predsjednik, koji tvrdi da se ofenziva koju su u subotu pokrenuli SAD i Izrael vodi "izvan okvira međunarodnog prava", naglasio je da Pariz mora "poduzeti mjere za svoju sigurnost, sigurnost svojih državljana i svojih baza, kao i sigurnost svojih saveznika u regiji".

Francuska je, između ostalog, vezana obrambenim sporazumima s Katarom, Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iran je napao dvije francuske baze u Emiratima, ali se ne zna je li to bilo namjerno, rekla je u četvrtak na radiju RTL francuska ministrica obrane Catherine Vautrin.

Ministrica je rekla da je šest zrakoplova Rafale stiglo kao pojačanje u Emirate.

Nasuprot najavama Emmanuela Macrona, francuska lijeva oporba upozorila je na rizik da Francuska bude uvučen u sukob.

Britanski premijer Keir Starmer, kojeg je američki predsjednik Donald Trump oštro kritizirao zbog navodne nesuradnje, rekao je u srijedu da su "američki zrakoplovi djelovali iz britanskih baza".

Španjolska je, s druge strane, kategorički odbila takvu logističku pomoć američkim zrakoplovima.

