Prema izvoru bliskom premijeru Sébastienu Lecornuu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice
FRANCUSKA GORI Uhitili 2000 ljudi zbog nasilnih prosvjeda. Spominju se i organizatori
Očekuje se da će u petak u Francuskoj ostati zatvoreno oko 400 škola nakon što su prosvjedi učenika zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju na pojedinim mjestima prerasli u nasilje, piše Reuters.
🇫🇷 France’s latest riots didn’t come out of nowhere. They started with angry high school students and years of frustration over the state of their schools.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2026
For about a week, teenagers aged 15 to 18 have been blockading lycées over teacher shortages, overcrowded classes,…
Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca u pariškoj regiji, no širenjem diljem zemlje postali su sve nasilniji. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitila stotine osoba.
„Postoji aktivna i nasilna manjina među prosvjednicima... Nismo potpuno sigurni da su oni uopće srednjoškolci“, rekao je u petak ministar pravosuđa Gérald Darmanin za radio RTL. Dodao je da je od početka prosvjeda uhićeno 2000 ljudi, od kojih je oko dvije trećine zadržano u policijskom pritvoru.
„Od prosvjeda srednjoškolaca došli smo do narušavanja javnog reda. Kada ljudi napadaju autobuse i pale škole, to više nije samo pitanje prosvjeda“, rekao je također.
Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray rekao je u četvrtak navečer za televiziju France 2 da će u petak ostati zatvoreno „nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova“.
Prema izvoru bliskom premijeru Sébastienu Lecornuu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke La France Insoumise (LFI). Zastupnik LFI-ja Louis Boyard odbacio je te tvrdnje u izjavama za francuske televizijske postaje.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2026
The riots have started again in France.
Riot police are holed up in the Jacques Monod high school near Orléans and are under increasingly intense attack by stone-throwing migrant students. pic.twitter.com/P78XZDh5ni
Učenici su u četvrtak zapalili požare u najmanje dvije srednje škole, dok su nastavnici u trećoj školi u južnom gradu Marseilleu slučajno poprskani benzinom, priopćile su vlasti. U istočnom Strasbourgu zapaljen je najmanje jedan automobil, a u jugozapadnom Toulouseu interventna policija sukobila se s mladima.
Prosvjedi su u četvrtak počeli i među dijelom srednjoškolaca u gradu Liègeu u susjednoj Belgiji. Prema lokalnim medijima, vlasti u Liègeu najavile su da će u petak biti zatvorene sve škole u gradu. Glasnogovornik gradske uprave nije odmah potvrdio informaciju o zatvaranju.
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