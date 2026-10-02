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FRANCUSKA GORI Uhitili 2000 ljudi zbog nasilnih prosvjeda. Spominju se i organizatori

Piše Filip Sulimanec,
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FRANCUSKA GORI Uhitili 2000 ljudi zbog nasilnih prosvjeda. Spominju se i organizatori
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Foto: Nacho Doce
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Prema izvoru bliskom premijeru Sébastienu Lecornuu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice

Očekuje se da će u petak u Francuskoj ostati zatvoreno oko 400 škola nakon što su prosvjedi učenika zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju na pojedinim mjestima prerasli u nasilje, piše Reuters.

Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca u pariškoj regiji, no širenjem diljem zemlje postali su sve nasilniji. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitila stotine osoba.

French high school students protest in France
Foto: Nacho Doce

„Postoji aktivna i nasilna manjina među prosvjednicima... Nismo potpuno sigurni da su oni uopće srednjoškolci“, rekao je u petak ministar pravosuđa Gérald Darmanin za radio RTL. Dodao je da je od početka prosvjeda uhićeno 2000 ljudi, od kojih je oko dvije trećine zadržano u policijskom pritvoru.

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„Od prosvjeda srednjoškolaca došli smo do narušavanja javnog reda. Kada ljudi napadaju autobuse i pale škole, to više nije samo pitanje prosvjeda“, rekao je također.

French high school students protest in France
Foto: Nacho Doce

Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray rekao je u četvrtak navečer za televiziju France 2 da će u petak ostati zatvoreno „nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova“.

Prema izvoru bliskom premijeru Sébastienu Lecornuu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke La France Insoumise (LFI). Zastupnik LFI-ja Louis Boyard odbacio je te tvrdnje u izjavama za francuske televizijske postaje.

Učenici su u četvrtak zapalili požare u najmanje dvije srednje škole, dok su nastavnici u trećoj školi u južnom gradu Marseilleu slučajno poprskani benzinom, priopćile su vlasti. U istočnom Strasbourgu zapaljen je najmanje jedan automobil, a u jugozapadnom Toulouseu interventna policija sukobila se s mladima.

Prosvjedi su u četvrtak počeli i među dijelom srednjoškolaca u gradu Liègeu u susjednoj Belgiji. Prema lokalnim medijima, vlasti u Liègeu najavile su da će u petak biti zatvorene sve škole u gradu. Glasnogovornik gradske uprave nije odmah potvrdio informaciju o zatvaranju.

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