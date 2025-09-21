Portugal priznao Palestinu

Portugalski ministar vanjskih poslova, Paulo Rangel, u nedjelju je rekao da je njegova zemlja priznala državu Palestinu.

- Priznanje države Palestine ostvarenje je temeljne, konstantne linije portugalske vanjske politike, rekao je Rangel novinarima u sjedištu portugalske misije pri Ujedinjenim narodima u New Yorku.

Rekao je da se Portugal zalaže za rješenje dvije države kao jedinom putu prema pravednom i trajnom miru, za hitno primirje. Dodao je da Hamas ne može imati nikakav oblik kontrole u Gazi ili izvan nje te je pozvao na puštanje svih talaca. Smatra da priznanje države Palestine ne briše humanitarnu katastrofu u Gazi. Osudio je glad i uništenje u Gazi, kao i širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

Portugal je priznao Palestinu nakon što su to u nedjelju učinile Velika Britanija, Kanada i Australija.