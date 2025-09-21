Tri sile priznale Palestinu: Izrael bijesan, SAD bez odgovora...

Velika Britanija, Kanada i Australija u nedjelju su priznale palestinsku državu, što je izazvalo bijesan odgovor Izraela.

Odluka tri velike zapadne države, tradicionalne saveznice Izraela, u skladu je sa stavom drugih 140 zemalja koje također podupiru težnju Palestinaca za domovinom nezavisnom od teritorija pod izraelskom okupacijom. Odluka Britanije osobito je simbolična s obzirom na njezinu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata.

- Danas, kako bi se oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu, objavio je premijer Velike Britanije Keir Starmer na X-u.

- Humanitarna kriza izazvana ljudskim djelovanjem u Gazi je dosegla nove dubine. Nemilosrdno i pojačano bombardiranje izraelske vlade, ofenziva koja traje nekoliko tjedana, glad i razaranje su potpuno nepodnošljivi, dodao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio je ovaj potez.

- Imam jasnu poruku za one čelnike koji priznaju palestinsku državu nakon užasnih masakra 7. listopada: dajete veliku nagradu terorizmu, priopćio je, odnoseći se na palestinsku militantnu skupinu Hamas i napad na Izrael 2023. godine. I imam poruku za vas: To se neće dogoditi. Palestinska država neće biti uspostavljena zapadno od rijeke Jordan, rekao je premijer.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozdravio je potez priznanja palestinske države, rekavši da će on pomoći utrti put za "Državu Palestinu da živi uz državu Izrael u miru i sigurnosti i dobrosusjedstvu".

Starmer je pisao Abasu da potvrdi britansku odluku, rekavši da je London podupro stvaranje židovske domovine 1917. godine također obećavši štititi nežidovske zajednice.

- Iznova potvrđujem predanost Ujedinjenog Kraljevstva palestinskoj državi za palestinski narod, i našu trajnu podršku rješenju o dvije države prema kojem će Palestinci i Izraelci živjeti jedni pokraj drugih u miru i sigurnosti, navodi se u pismu.

Zapadne vlade su pod pritiskom mnogih u svojim strankama i među stanovništvom koje je bijesno zbog stalnog rasta broja žrtava u Gazi i slika izgladnjele djece. Najavljujući odluku Kanade, premijer Mark Carney rekao je da će ona osnažiti one koji teže mirnom suživotu i kraju Hamasa. "Ovo ni na koji način ne legitimira terorizam, niti predstavlja nagradu za njega", dodao je.

Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, nisu zasad komentirale odluku triju zemalja o priznanju palestinske države, iako je predsjednik Donald Trump ranije dao do znanja da se protivi takvom potezu.