Obavijesti

News

Komentari 1
BRITANCI ŠOKIRALI

Tri sile priznale Palestinu: Izrael bijesan, SAD bez odgovora...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tri sile priznale Palestinu: Izrael bijesan, SAD bez odgovora...
Foto: Bruna Casas

Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, nisu zasad komentirale odluku triju zemalja o priznanju palestinske države, iako je predsjednik Donald Trump ranije dao do znanja da se protivi takvom potezu

Velika Britanija, Kanada i Australija u nedjelju su priznale palestinsku državu, što je izazvalo bijesan odgovor Izraela.

Odluka tri velike zapadne države, tradicionalne saveznice Izraela, u skladu je sa stavom drugih 140 zemalja koje također podupiru težnju Palestinaca za domovinom nezavisnom od teritorija pod izraelskom okupacijom. Odluka Britanije osobito je simbolična s obzirom na njezinu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata.

ODGOVORILI Izrael odbacuje jednostrano zapadnjačko priznanje Palestine
Izrael odbacuje jednostrano zapadnjačko priznanje Palestine

- Danas, kako bi se oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu, objavio je premijer Velike Britanije Keir Starmer na X-u.

- Humanitarna kriza izazvana ljudskim djelovanjem u Gazi je dosegla nove dubine. Nemilosrdno i pojačano bombardiranje izraelske vlade, ofenziva koja traje nekoliko tjedana, glad i razaranje su potpuno nepodnošljivi, dodao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio je ovaj potez.

NOVI KORAK Britanija priznala palestinsku državu jer se Izrael oglušio na njen ultimatum i njene uvjete
Britanija priznala palestinsku državu jer se Izrael oglušio na njen ultimatum i njene uvjete

- Imam jasnu poruku za one čelnike koji priznaju palestinsku državu nakon užasnih masakra 7. listopada: dajete veliku nagradu terorizmu, priopćio je, odnoseći se na palestinsku militantnu skupinu Hamas i napad na Izrael 2023. godine. I imam poruku za vas: To se neće dogoditi. Palestinska država neće biti uspostavljena zapadno od rijeke Jordan, rekao je premijer.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozdravio je potez priznanja palestinske države, rekavši da će on pomoći utrti put za "Državu Palestinu da živi uz državu Izrael u miru i sigurnosti i dobrosusjedstvu".

Starmer je pisao Abasu da potvrdi britansku odluku, rekavši da je London podupro stvaranje židovske domovine 1917. godine također obećavši štititi nežidovske zajednice.

PREDSJEDNIK ABAS: 'Priznanje palestinske države korak prema trajnom miru'
'Priznanje palestinske države korak prema trajnom miru'

- Iznova potvrđujem predanost Ujedinjenog Kraljevstva palestinskoj državi za palestinski narod, i našu trajnu podršku rješenju o dvije države prema kojem će Palestinci i Izraelci živjeti jedni pokraj drugih u miru i sigurnosti, navodi se u pismu.

Zapadne vlade su pod pritiskom mnogih u svojim strankama i među stanovništvom koje je bijesno zbog stalnog rasta broja žrtava u Gazi i slika izgladnjele djece. Najavljujući odluku Kanade, premijer Mark Carney rekao je da će ona osnažiti one koji teže mirnom suživotu i kraju Hamasa. "Ovo ni na koji način ne legitimira terorizam, niti predstavlja nagradu za njega", dodao je.

'OŽIVLJAVANJE NADE U MIR' Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu!
Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu!

Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, nisu zasad komentirale odluku triju zemalja o priznanju palestinske države, iako je predsjednik Donald Trump ranije dao do znanja da se protivi takvom potezu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025