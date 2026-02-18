Obavijesti

UBIO GA PRIJE 34 GODINE

Francuska je već ispitala ubojicu Jean-Michela: Uskoro i odluka?

Spasoje Petković u vrijeme rata imao je 18 godina, zatvorenici s Ovčare zvali su ga Monstrum...

Admiral

Pune 34 godine trajala je agonija obitelji Jeana-Michela Nicoliera i potrage za njegovim ostacima. Prošle godine napokon su zatvorili i tu stranicu nakon što su pronašli njegove ostatke na Ovčari.

Nicolierova obitelj prijeti privatnom tužbom Srbiji te traže hitno izručenje Spasoja Petkovića, osumnjičenog za ubojstvo vukovarskog heroja. Kako doznaje RTL, Francuska ga je već ispitala, a istraga je pri kraju.

Spasoje Petković u vrijeme rata imao je 18 godina, zatvorenici s Ovčare zvali su ga Monstrum. Poslije se - potpuno nevjerojatno - na beogradskom sudu pojavio, umjesto kao optuženik, kao svjedok pokajnik u slučaju Ovčara.

Obitelj ubijenog francuskog dragovoljca, koji je nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici pogubljen na Ovčari, preko srbijanskog veleposlanstva u Parizu, javlja Jutarnji list, zatražila je izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura.

Službenu opomenu potpisali su njihov pravni zastupnik u Francuskoj Ghislain Dubois te Nicolierova majka Lyliane Fournier i brat Paul, zahtijevajući hitnu dostavu podataka o boravištu Spasoja Petkovića i njegovo izručenje istražnoj sutkinji nadležnoj za postupak u Parizu. U dopisu Srbiji ostavljen je rok od 30 dana. Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, obitelj najavljuje pokretanje postupka pred francuskim sudovima zbog sudioništva u prisilnom nestanku, ubojstvu i ometanju pravde.

