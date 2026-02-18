Srbija ima 30 dana da izruči ubojicu Jean-Michela: Ubio ga je Spasoje zvan Monstrum...

Pohvaljujem ovu inicijativu obitelji. Hrvatska bi se u sve to mogla uključiti jer je kazneno djelo počinjeno na njenom teritoriju. S obzirom na to da je ratni zločin, to nema zastare, a pitanje je ima li političke volje. Srbija ga može izručiti i Hrvatskoj jer je ratni zločin napravljen na njenom teritoriju, ali i Francuskoj, jer je ubijen francuski državljanin. Rekao je to odvjetnik Fran Olujić komentirajući zahtjev koji je obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera uputila Srbiji.

Obitelj ubijenog francuskog dragovoljca, koji je nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici pogubljen na Ovčari, preko srbijanskog veleposlanstva u Parizu, javlja Jutarnji list, zatražila je izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura. Službenu opomenu potpisali su njihov pravni zastupnik u Francuskoj Ghislain Dubois te Nicolierova majka Lyliane Fournier i brat Paul, zahtijevajući hitnu dostavu podataka o boravištu Spasoja Petkovića i njegovo izručenje istražnoj sutkinji nadležnoj za postupak u Parizu. U dopisu Srbiji ostavljen je rok od 30 dana. Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, obitelj najavljuje pokretanje postupka pred francuskim sudovima zbog sudioništva u prisilnom nestanku, ubojstvu i ometanju pravde.

Spasoje Petković u vrijeme rata imao je 18 godina, zatvorenici s Ovčare zvali su ga Monstrum. Poslije se - potpuno nevjerojatno - na beogradskom sudu pojavio, umjesto kao optuženik, kao svjedok pokajnik u slučaju Ovčara.

- Srbijanski sud dao mu je status svjedoka pokajnika, oglušili su se na svaku našu zamolbu i obustavili postupak. Pokrenuli smo istragu, Srbija ima ustavnu odredbu da ne izručuje svoje državljane. Učinili smo sve što smo mogli, ali ne vjerujem da će Srbija promijeniti svoje ponašanje - rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Ministar branitelja Tomo Medved istaknuo je kako Hrvatska ima dokaze da u Srbiji postoji dokument o ulozi JNA u "sanaciji bojišta nakon sloma obrane Vukovara".

- Tko je to činio i gdje. Imamo razne dnevnike iz bolnice koji su viđeni u Beogradu, ali očit je stav Srbije o izostanku suradnje - rekao je ministar Medved.

Zastupnik obitelji smatra da iza zaštite osumnjičenika stoji Srbija te upozorava da se predmet intenzivno prati i u Francuskoj. O slučaju su, prema njegovim riječima, informirani i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obitelj Nicolier poručuje da njihov zahtjev nije politički nego isključivo pravni čin. 