Obavijesti

News

Komentari 2
'KLJUČ BUDUĆNOSTI'

Francuska poslala poruku Iranu: Morate radikalno mijenjati stav

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Francuska poslala poruku Iranu: Morate radikalno mijenjati stav
Foto: Ahmed Saad

Ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot pozvao Teheran na velike ustupke nakon izbora novog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija

Admiral

Vlasti u Iranu moraju "napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav", poručio je francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu. "Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.

Modžtaba Hamenei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.

GUŠIO PROSVJEDE Tko je Mojtaba Hamnei? 'Sin iz sjene' preuzeo vlast u Iranu
Tko je Mojtaba Hamnei? 'Sin iz sjene' preuzeo vlast u Iranu

Naslijedio je svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen prvog dana rata koji su zajednički pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.

Jean-Noël Barrot također je pozvao Izrael i proiransku šijitsku skupinu Hezbolah da prekinu međusobne napade između Libanona i Izraela.

Ministar je odbio odgovoriti na pitanje jesu li izraelske operacije u južnom Libanonu nesrazmjerne.

GAĐALI I SUSJEDE Iran lansirao projektile na Izrael nakon izbora vrhovnog vođe
Iran lansirao projektile na Izrael nakon izbora vrhovnog vođe

„Što se tiče izraelskih operacija (u Libanonu), koje su odgovor na neopravdane i nepravedne napade Hezbolaha, one uzrokuju masovno raseljavanje stanovništva, što rezultira desecima smrtnih slučajeva, stotinama, a uskoro i tisućama ozljeda“, rekao je.

„Obje strane moraju se vratiti na prethodnu situaciju, odnosno na primirje koje smo osigurali u studenom 2024.“, dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'
KAOS NA BLISKOM ISTOKU

Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'

Život teče uobičajeno. Trgovine su otvorene, ljudi idu na posao. Navečer izlaze u grad, a gužvi na benzinskim postajama nema, kaže nam Ivan Đogić
VIDEO Gori glavna rafinerija u Bahreinu, cijena nafte drastično skočila. Eksplozije u Dubaiju...
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Gori glavna rafinerija u Bahreinu, cijena nafte drastično skočila. Eksplozije u Dubaiju...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026