Iran lansirao projektile na Izrael nakon izbora vrhovnog vođe

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve projektila i dronova prema Izraelu i svojim susjedima u Perzijskom zaljevu otkako je Modžtaba Hamenei dan ranije naslijedio oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe. Izrael je u ponedjeljak objavio da napada "režimsku infrastrukturu" u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalno gospodarstvo. Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti "meta". Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati", čak i prije nego što je njegovo ime javno objavljeno.

U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamenei preuzme vlast. Nekoliko sati nakon objave o izboru novog vrhovnog vođe iranska državna televizija izvijestila je o lansiranju projektila prema Izraelu.

Prikazan je trup projektila s natpisom "Pod vašim zapovjedništvom, Sajid Modžtaba", šijitskom vjerskom referencom koja označava odanost iranskih snaga novom vođi.

Izraelska vojska u ponedjeljak je objavila da je pokrenula novi val napada na Iran, ciljajući mjesta za lansiranje projektila, zapovjedne centre Revolucionarne garde i policije, kao i tvornicu raketnih motora.

Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su u ponedjeljak izvijestili o valovima iranskih projektila i dronova lansiranih u njihovom smjeru.

Iranski dron ozlijedio je 32 civila, od kojih četiri teško, u Sitri u Bahreinu, prema Ministarstvu zdravstva.

Saudijska Arabija objavila je presretanje četiri drona koji su se kretali prema naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju.

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ove napade na kraljevstvo i njegove susjede.

„Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti“, pisalo je na mreži X.

Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svojim susjedima u Zaljevu, koji su bogati ugljikovodicima i u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

Rat paralizira veliki dio tokova nafte i plina iz Zaljeva.

Hormuški tjesnac je u središtu zabrinutosti, s oko 20% globalne proizvodnje nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji obično prolazi kroz njega.

Cijena barela nakratko je premašila 118 dolara u ponedjeljak, dosegnuvši najvišu razinu od ljeta 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ovaj porast je "vrlo mala cijena za mir i sigurnost Sjedinjenih Država i svijeta", ustvrdio je Donald Trump na svojoj mreži Truth Social.

U intervjuu koji je u nedjelju objavio Times of Israel Trump je rekao da će prekid neprijateljstava biti "zajednička" odluka njega i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Tijekom vikenda Izrael je objavio da je napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu.

Gusti crni dim iz bombardiranih spremnika nafte u nedjelju je iransku prijestolnicu uronio u apokaliptični mrak, uz miris paljevine.

Prema najnovijim podacima iranskog Ministarstva zdravstva, više od 1200 ljudi je ubijeno, a više od 10 000 civila ranjeno, tvrdnje koje AFP nije uspio provjeriti.

Izrael je u ponedjeljak ujutro također objavio da je nastavio napade na "infrastrukturu Hezbolaha" u Bejrutu.