NEDOSTATAK GORIVA

Francuska priprema paket mjera pomoći za avionske kompanije

Piše HINA,
Ministar prometa poručuje da ne očekuje masovna otkazivanja letova unatoč zabrinutosti zbog mogućeg manjka mlaznog goriva, dok Pariz priprema paket pomoći zrakoplovnim kompanijama

Francuski ministar prometa Philippe Tabarot izjavio je u petak da ne očekuje masovna otkazivanja letova ovog ljeta zbog nedostatka mlaznog goriva, dok francuska vlada priprema mjere pomoći zrakoplovnim kompanijama. Iako su neke neznatno smanjile promet, većina zrakoplovnih kompanija nema interesa otkazivati ​​letove tijekom ljeta, jer upravo tada ostvaruju većinu svojih prihoda, poručio je je. Transavia France otkazala je dva posto svojih letova u svibnju i lipnju, rekao je glasnogovornik te kompanije u petak.

Francuska vlada priprema mjere pomoći za podršku zrakoplovnim kompanijama kao što su odgode plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, produljeni rokovi za plaćanje poreza i fleksibilnost u pogledu utovara goriva.

Europske vlasti traže rješenja kako bi spriječile velike poremećaje u zrakoplovstvu ovog ljeta nakon što su europske zrakoplovne kompanije upozorile na nestašicu mlaznog goriva u roku od nekoliko tjedana kao rezultat rata u Iranu.

Europa je više ovisna o uvozu mlaznog goriva nego o bilo kojem drugom prometnom gorivu, pri čemu oko 75 posto uvoza dolazi s Bliskog istoka.

