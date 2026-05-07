Croatia Airlines otkazuje letove: Evo koje su linije zasad ukinute

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik, Croatia Airlines, objavio je da će u sljedeća tri mjeseca otkazati oko 900 letova. Ta brojka predstavlja otprilike pet posto od ukupno 27.000 planiranih operacija, a odluka je izravna posljedica drastičnog rasta cijena mlaznog goriva na svjetskom tržištu. Kriza, potaknuta geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku, zadala je težak udarac zrakoplovnoj industriji. Iz kompanije još nisu službeno objavili detaljan popis svih 900 otkazanih letova. Međutim, još ranije tijekom godine, u sklopu ljetnog reda letenja, najavljeno je ukidanje šest linija. Riječ je o letovima iz Zagreba za Milano i Bukurešt te iz Splita za Amsterdam, Bukurešt i Skopje. Naknadno je ukinuta i sezonska linija između Zagreba i Tirane. Zasad nije potvrđeno jesu li ove ranije najavljene obustave dio ukupnog broja od 900 otkazanih letova.

Višemilijunski gubici zbog dvostruko skupljeg goriva

Globalna zrakoplovna industrija proživljava najveću krizu od pandemije koronavirusa. Samo u svibnju otkazano je oko 13.000 letova diljem svijeta, čime su s tržišta uklonjena dva milijuna sjedala. Glavni uzrok je cijena kerozina koja se, prema riječima direktora komercijalnih poslova Croatia Airlinesa Slavena Žabe, udvostručila od početka krize.

​- Nepovoljna geopolitička situacija negativno se odrazila na cijene goriva. Cijene mlaznog goriva udvostručile su se od izbijanja krize i rasle su oštrije od cijena sirove nafte. Trenutačni troškovi goriva rezultirat će višemilijunskim gubicima u eurima za sve zrakoplovne tvrtke, uključujući i Croatia Airlines - izjavio je Žabo za RTL.

Optimizacija kao odgovor na krizu

Kako bi ublažili financijski udar, u kompaniji su uveli krizno upravljanje. Žabo je objasnio kako se troškovi pokušavaju nadoknaditi optimizacijom mreže letenja i kapaciteta te poboljšanjem učinkovitosti.

​- Optimizacija podrazumijeva usklađivanje kapaciteta s trenutnom potražnjom, troškovima letenja i visinom prihoda na pojedinoj ruti, što naravno uključuje i otkazivanja letova - pojasnio je.

Dodatni pritisak na cijene karata stvorit će i drugi dionici. Primjerice, Zračna luka Zagreb najavila je povećanje naknada za 20 posto od 1. lipnja, što će se, prema Žabinim riječima, izravno odraziti na cijene karata kroz veće putničke pristojbe. Ipak, nije mogao precizirati za koliko bi točno karte mogle poskupjeti, ističući kako cijene ovise i o potražnji.

Problemi se gomilaju: Kasne i novi zrakoplovi

Osim krize s gorivom, Croatia Airlines se suočava i s ozbiljnim operativnim poteškoćama koje dodatno kompliciraju poslovanje. Kompanija je ranije upozorila na značajna kašnjenja u isporuci novih zrakoplova Airbus A220, koja su ključna za modernizaciju flote. Kumulativna kašnjenja premašila su 70 mjeseci, što uzrokuje neizvjesnost u planiranju, smanjuje kapacitete i stvara znatne troškove. Ova su kašnjenja, navode iz tvrtke, dijelom pridonijela i rekordnom gubitku u prvom kvartalu. Dodatni neplanirani trošak predstavljaju i leasing rate za dva zrakoplova Dash 8 Q400 koji su povučeni iz prometa, ali njihov povrat vlasniku kasni zbog poremećaja u lancu opskrbe dijelovima.

Unatoč svemu, sezona bi trebala biti dobra

Iako je situacija izazovna, u Croatia Airlinesu ima razloga za optimizam. Potražnja za letovima i dalje je snažna, što potvrđuju i poslovni rezultati u prvom dijelu godine.

​- Ohrabruje snažan operativni rast koji je Croatia Airlines ostvarila u prvom dijelu godine. U prva četiri mjeseca zabilježili smo rast broja putnika od 23 posto, odnosno prevezli smo gotovo 100.000 putnika više. Taj je rast značajno pridonio i pozitivnim turističkim rezultatima. Gledajući te brojke, ali i trenutno stanje rezervacija, imamo razloga za optimizam i možemo očekivati dobru sezonu - zaključio je Žabo.

*Uz korištenje AI-a